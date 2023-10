Izstāde "Sapņu vadīti. "Porsche" un Anatola Lapiņa stāsts: latvietis, kurš lika cūkām lidot" Rīgas Motormuzejā bija skatāma no 22. septembra līdz 15. oktobrim.

Šis un vēl divi spēkrati – "928 GTS Wiedeking Editon" un "911 Carrera 2.7" – uz Rīgu bija atceļojuši no "Porsche" muzeja Štutgartē un nu jau ir devušies atpakaļ uz savu mājvietu. No Vācijas bija atvesti arī Lapiņa un komandas darinātie koncepta auto modeļi izmērā 1:5 un viņa sporta jaka, ko viņš bija vilcis 1969. gada Lemānas sacensībās.

"Uzņēmumam ir bijuši tikai četri galvenie dizaineri, viens no viņiem – Anatols Lapiņš, kurš 1969. gadā uz "Porsche" pārnāca no "Opel". Sākot karjeru "Porsche", viņš pilnībā pārveidoja un modernizēja auto ražotāja dizaina departamentu. Vēl mūsdienās jebkura jaunā "Porsche" dizaina pamatā ir Lapiņa filozofija, ka vispirms forma, kam seko funkcionalitāte, un tikai tad – viss pārējais," teica Norvelis.

Izstādē bija iespēja skatīt automašīnas kontekstā ar cilvēcisku stāstu, vienlaikus ar to "Porsche Latvija" vēlējās celt latviešu nacionālo pašlepnumu un iedvesmot jauniešus un ikvienu Latvijas iedzīvotāju. ""Porsche" jubilejas sauklis ir "Sapņu vadīti", un, mūsuprāt, Anatola Lapiņa dzīvesgājums to lielā mērā iemieso – būdams kara bēglis, viņš ar lielu mērķtiecību īstenoja savu sapni un kļuva par auto dizaineri," sacīja Norvelis.

Anatols Lapiņš (1931–2012) bija viens no četriem vācu luksusa sporta automobiļu ražotāja "Porsche" galvenajiem dizaineriem. Uzņēmumā viņš strādāja no 1969. līdz 1988. gadam, tas sakrita arī ar laiku, kad "Porsche" bija tā dēvētā "transaxle" ēra. Viņa vadībā tapa arī 928. modelis, kas 1976. gadā saņēma prestižo Eiropas gada auto balvu, un tas vēl arvien ir vienīgais sporta auto, kas to saņēmis.