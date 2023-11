"Statistika ir nepielūdzama – trešā daļa no ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir bojāgājušie, ir tiešs atļautā ātruma pārsniegšanas vai neatbilstoša ātruma izvēles rezultāts. Ja samazinot vidējo ātrumu par diviem kilometriem stundā, mēs varam izglābt 20 dzīvības, vilcināšanās nav pieļaujama, un izmaiņas normatīvajos aktos ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Tikai sadarbojoties un turpinot darbu, kopīgi varam samazināt CSNg skaitu un panākt, lai ceļu satiksmes dalībnieki satiksmē piedalītos atbildīgi – ievērotu atļauto ātrumu, nesēstos pie stūres apreibinošu vielu reibumā un pievērstu lielāku uzmanību ceļam," norādīja satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P).

CSDP sēdi vadīja satiksmes ministrs Kaspars Briškens un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Valsts policijas, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", konkursa "Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indekss 2022" laureāti no Ventspils pilsētas un Varakļānu novada, kā arī entuziasti no nevalstiskajām organizācijām.