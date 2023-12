Iepriekš tviterī kā pretarguments sodu palielināšanai tika minēta "nesakārtotā situācija" ar iespējām konstatēt, ka ir jau iebraukts apdzīvotā vietā. Dažkārt esot situācijas, ka no apkārtnes uzreiz nav redzams, ka apkārt ceļam ir sākusies apdzīvota vieta, un arī ceļa zīme par apdzīvotās vietas sākšanos var būt slikti pamanāma, piemēram, ja to aizsedz krūmi, norādījis kāds no sociālo tīklu lietotājiem.