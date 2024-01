Novembra beigās Madonas novada Parulienas pagastā notika traģēdija – tobrīd ceļš bija apsnidzis un slidens. Pa grants ceļu ar lielu padomju laiku traktoru brauca vietējo ļaužu cienīts uzņēmējs un kādā no līkumiem noslīdēja uz ceļa, traktors apgāzās, bet vadītājs palika iesprostots kabīnē. Glābšanas dienesti dažādu šķēršļu dēļ ieradās novēloti un arī glābšanas darbi nevedās, kā rezultātā neizdevās cilvēku izglābt, vēsta LTV raidījums "4. studija".

Nelaimes vieta atrodas aptuveni trīs kilometrus no asfaltātā ceļa, kas todien bijuši ļoti slideni, bet meliorācijas grāvis blakus ceļam – dziļš un pilns ar ūdeni. Uz izsaukumu no 17 kilometru attālā Madonas VUGD depo pulksten 16.45 izbraukušas divas glābēju brigādes.

VUGD Madonas nodaļas glābēji šo operāciju atcerēsies vēl ilgi, jo baļķvedēji ceļa vidū nebija vienīgais šķērslis, kas todien traucēja. "Glābēji izmanto hidrauliskos instrumentus, lai atspiestu apgāzto tehniku un izglābtu cietušo. Šajā gadījumā zeme nebija sasalusi un visapkārt bija mitrums, tādēļ hidrauliskos instrumentus nebija kur atstutēt, lai tos sekmīgi pielietotu. Pēc tam mēģināja traktoru piepacelt ar tauvas palīdzību. Šis bija lielais padomju laiku traktors, kas sver padsmit tonnas. Līdz ar to arī ar tauvām to nekādi neizdevās izkustināt no vietas, jo ceļš bija slidens un VUGD mašīnas riteņi spolēja uz vietas," skaidro Arnis Šmugais, VUGD Madonas nodaļas komandieris, norādot, ka arī vinča nespējusi līdzēt, jo traktors bijis pārāk smags.