Jau vēstīts, ka Rīgā janvāra vidū veiktas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas aizliedz tranzīta satiksmi cauri pilsētas centram. Tranzīta satiksme abos virzienos aizliegta uz Akmens tilta, Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, no Ģ. Radziņa krastmalas līdz 13. janvāra ielai, 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Vanšu tiltam, kā arī Eksporta ielas posmā no Vanšu tilta līdz Hanzas ielai.