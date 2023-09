Ar lietainām sacīkstēm Biķernieku trasē tika noskaidroti jaunie 2023. gada sezonas Baltijas un Latvijas autošosejas čempionāta uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji, starp kuriem bija arī vairāki piloti no Latvijas.

Otro braucienu Messengers sāk no pirmās starta vietas, Reisins no otrās, bet pašmāju cerība Šubeckis no trešās. Pirmā apļa vidū Reisins spēj apsteigt Leo Messengeru un izvirzīties vadībā, saglabājot to līdz pat finišam. Šubeckis savu darbu izdara – apsteidz Messengeru trasē, bet savu darbu izdara arī francūzis – notur ceturto pozīciju braucienā un tas ļauj nosargāt pārsvaru čempionātā un kļūt par klases čempionu, par četriem punktiem priekšā Šubeckim. Reisins divas uzvaras braucienos ļauj viņam pakāpties no piektās pozīcijas kopvērtējumā uz trešo vietu.