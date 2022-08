Video: Jaunietis Rīgā ar motorolleru notriec citus pasākuma biedrus

Piektdienas vakarā, 19. augustā, tirdzniecības centra "Sāga" stāvlaukumā, Rīgā, norisinājās transportlīdzekļu entuziastu pasākums "Need More Sound", kurā notika kārtējais incidents.

Kā redzams aculiecinieku publicētajā video, divi jaunieši iesēdušies lielveikala ratiņos un pieķērušies motorolleram, lai vizinātos pa stāvlaukumu. Tomēr viņiem pretī brauca cits motorollera braucējs, kurš bija "parāvis ratā" un nepamanījis pretī braucošos, ietriecās pretī braucošā motorollera vilktajos iepirkuma ratiņos.

"Need More Sound" ir transportlīdzekļu entuziastu komūna, kas pasākumus kādā no lielveikalu stāvvietām izsludina pēdējā brīdī soctīklā "Instagram". Līdz šim tamlīdzīgus pasākumus rīkoja "CC Nation", kas pēdējo gadu laikā "legalizējās" un šobrīd rīko maksas pasākumus atlasītiem dalībniekiem un apmeklētājiem.