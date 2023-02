Ambiciozā 'Alpine' kā pēdējā prezentē savu jaunās F-1 sezonas formulu

"Alpine" komanda ceturtdienas vakarā kā noslēdzošā Pirmās formulas (F-1) komanda prezentēja savu jaunās sezonas bolīdu.

Kā ierasts, "Alpine" formulas krāsojumā dominēs Francijas sacīkšu zilā krāsa, taču būs arī rozā toņi, ietekmējoties no sponsora BWT. Tāpat vizuālajā noformējumā redzama melnā krāsa - tā ir nenokrāsota karbona šķiedra, lai tādējādi kaut nedaudz samazinātu spēkrata svaru. Līdzīgi kā pirms gada arī ceturtdien "Alpine" prezentāja rozā krāsojumu, kas tiks izmantots jaunās sezonas pirmajos trīs posmos Bahreinā, Saūda Arābijā un Austrālijā.

Bolīdu ar nosaukumu A523 nākamajā sezonā pilotēs divi franču braucēji - Estebans Okons un Pjērs Gaslī, kurš pārnācis no "AlphaTauri" komandas.

Here we have it everyone, the A523 🤩 #Alpine #A523 #F1 pic.twitter.com/8tK8qvecdA