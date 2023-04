Leklērs ar teicamu apli Azerbaidžānā nodrošina sev pirmo 'pole position' sezonā

Šarls Leklērs no "Ferrari" vienības piektdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) Azerbaidžānas "Grand Prix" kvalifikācijā, apsteidzot pasaules čempionu nīderlandieti Maksu Verstapenu.

Pēc vienīgā treniņa kvalifikācijā svētdienas sacensībām uzvarēja Leklērs, noslēdzošajā sesijā apli veicot minūtē un 40,203 sekundēs.

Viņam blakus svētdien sacensības uzsāks Verstapens, kurš atpalika 0,188 sekundes. Viņa komandas biedrs Serhio Peress startēs no trešās vietas, ātrākā laika autoram zaudējot 0,292 sekundes.

Trešajā kvalifikācijas sesijā Leklērs aizvadīja sīvu spēkošanos ar Verstapenu. Sākumā viņi pat uzstādīja identiskus apļa laikus, taču priekšroka bija nīderlandietim, jo to viņš paveica ātrāk. Tiesa, pēc tam "Ferrari" braucējs uzlaboja savu rezultātu un svinēja savu pirmo uzvaru kvalifikācijā šosezon.

Just extraordinary: 1m 40.445s 🤯

Verstappen and Leclerc clock the same time!

The Dutchman assumes P1 because he set the time first#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/fbfl0POqhY