Jaunais 'Porsche 911 Sport Classic' – vēsturiski elementi mūsdienīgā ietērpā

Nule prezentēts jaunais "Porsche 911 Sport Classic" automobilis, kas ir viens no 1250 "Porsche Exclusive Manufaktur" ierobežotās sērijas modeļiem.

Šis ir otrais no četriem kolekcionāru transportlīdzekļiem, ko "Porsche" izstrādājis savā "Heritage Design" stratēģijā. Tie atdzīvinās 20. gadsimta 60. un 70. gadu stilu.

Gluži kā tā priekšgājējam, uz "997" modeļa bāzētajam "911 Sport Classic", ko prezentēja 2009. gadā, šā modeļa izskatu iedvesmojis oriģinālais "911" (1964. līdz 1973. gads) un 1972. gada "911 Carrera RS 2.7".

"911 Sport Classic" iespējams pasūtināt jau tagad. Piegādes no "Porsche" Eiropas centriem būs iespējamas no 2022. gada jūlija, drīzumā automobilis būs pieejams arī citos tirgos.

""Heritage Design" modeļi atspoguļo emocionālākos "Porsche" produktu stratēģijas konceptus. Šajā unikālajā pieejā "Style Porsche" dizaina nodaļa sadarbojas ar "Porsche Exclusive Manufaktur", lai no jauna interpretētu 20. gadsimta 50. līdz 80. gadu ikoniskos "911" modeļus, aprīkojumu un lai atdzīvinātu dizaina elementus no šīm desmitgadēm," norāda uzņēmuma individualizācijas un klasikas nodaļas viceprezidents Aleksandrs Fabigs.



Viņš stāsta, ka "Porsche" kopumā izlaidīs četrus ierobežotas sērijas modeļus. Pirmo no tiem prezentēja jau 2020. gadā – "911 Targa 4S Heritage Design Edition" ar 50. un 60. gadu dizaina elementiem.

"Porsche Design" arī izstrādājis augstas kvalitātes pulksteni. Tas ir pieejams autovadītājiem, kas iegādājas kolekcionāru sērijas automobili. Šajā rokaspulkstenī vērojamas vairākas detaļas no jaunā "911 Sport Classic" dizaina.

Sagaidāms, ka no 2022. gada septembra atsevišķi "Heritage Design Classic" pakotnes jaunā "911 Sport Classic" salona elementi būs arī pieejami vairumam pašreizējo "911" modeļu.

Vēsturisku dizaina elementu jauna interpretēšana

Platā virsbūve, kas izmantota tikai "911 Turbo" modeļiem, un fiksēts aizmugurējais spoilers leģendārās "Carrera RS 2.7" "pīles astes" stilā izceļ jaunā "911 Sport Classic" izskatu.

Tāpat kā pirmajam "997" paaudzes "911 Sport Classic" modelim, ko tirgū laida 2009. gadā, dizaineri iedvesmojušies no agrīnā "Porsche 356" pelēkā toņa, kad izvēlējās ekskluzīvo krāsojumu ierobežotas sērijas modelim. "Jaunais "911 Sport Classic" ir pirmais automobilis ar sportiski pelēku metālisku krāsu," saka "Style Porsche" viceprezidents Mihales Mauers.

Kā alternatīva ekskluzīvajam sportiski pelēkajam krāsojumam jaunais "911 Sport Classic" ir arī pieejams melnā, ahāta pelēkā, genciāna zilā krāsā vai arī no 2022. gada oktobra būs iespējams izvēlēties krāsu no "Paint to Sample".

Divas svītras, kas uzkrāsotas uz priekšējā pārsega, jumta un aizmugurējā spoilera gaiši pelēkā krāsā, izceļ automobiļa sportisko dizainu.

Salonā ikoniskais pepita raksts atrodams uz durvju paneļiem un sēdekļu centru daļās, bet divu toņu pusanilīna ādas apdare melnā/klasiski brūnā krāsā eleganti kontrastē ar eksterjera krāsu.

Līdz šim jaudīgākais "911" ar manuālo ātrumkārbu

Piedziņas koncepts ir līdzvērtīgi unikāls: 3,7 litru divu turbo sešu cilindru bokserdzinējs savu 405 kW (550 ZS) jaudu sasniedz tikai ar aizmugurējo piedziņu. Apvienojumā ar septiņu pārnesumu manuālo ātrumkārbu jaunais "911 Sport Classic" ir jaudīgākais šāda veida "911" modelis, kāds šobrīd pieejams.

Ātrumkārbai ir "auto-blip" funkcija, kas, pārslēdzot uz zemāku pārnesumu, kompensē dzinēja griešanās ātruma atšķirības starp pārnesumiem ar īslaicīgu apgriezienu palielināšanu. Šim modelim standarta komplektācijā ir pieejama īpaši veidota sporta izplūdes sistēma, lai sniegtu vēl emocionālāku skaņas pieredzi.

Balstiekārta, kas veidota pēc "911 Turbo" un "911 GTS" modeļu piemēra, apmierina augstās veiktspējas prasības. Pateicoties "Porsche" aktīvajai mehānisma pārvaldībai (PASM), automobiļa amortizatori uz dinamiskām izmaiņām reaģē zibenīgā ātrumā. PASM standarta komplektācijā apvienota ar sporta piekari, kas nodrošina par desmit milimetriem zemāku virsbūves augstumu.