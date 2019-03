'Porsche Cayenne' apvidnieks jaunajā 'Coupe' modifikācijā

"Porsche" paplašina "Cayenne" saimi. Modeļa trešo paaudzi pirmo reizi papildina modifikācija "Coupe".

""Coupe" ietver visas tagadējās "Cayenne" tehniskās priekšrocības, taču tai ir vēl dinamiskāka konstrukcija un jaunas tehniskās detaļas, kas to padara vēl progresīvāku, sportiskāku un pievilcīgāku," saka "Porsche AG" valdes priekšsēdētājs Olivers Blūme.

Jaunā "Cayenne" modeļa raksturīgās iezīmes ietver asākas kontūras ar pilnīgi oriģinālu aizmugures daļu, adaptīvu aizmugurējo spoileru, aizmugurējo solu ar divu atsevišķu sēdekļu funkcionalitāti un divas atšķirīgas jumta koncepcijas: neverams stikla panorāmas jumts standartaprīkojumā un oglekļa šķiedras jumts papildaprīkojumā.

Par aptuveni 20 milimetriem nolaistās jumta malas dēļ vējstikls un virsbūves priekšējie statņi ir lēzenāki nekā "Cayenne". Pārveidotās aizmugurējās durvis un spārni paplatina šī automobiļa "plecus" par 18 milimetriem. Aizmugurējā numurzīme ir iebūvēta buferī, tāpēc automobilis šķiet zemāks.

Pašreizējā "Cayenne Turbo" ar adaptīvo jumta spoileru bija pirmais SUV ar šāda veida aktīvo aerodinamiku. Jaunā "Cayenne Coupe" pārņem stafeti un izraujas priekšgalā. Katram "Cayenne Coupe" modelim jumta spoilers ir apvienots ar jaunu adaptīvo aizmugurējo spoileru "Porsche" aktīvās aerodinamikas (PAA) ietvaros. Kad braukšanas ātrums sasniedz 90 km/h un vairāk, modeļa siluetā harmoniski iekļautais spoilers izbīdās par 135 mm, tādējādi palielinot kontaktspiedienu uz pakaļējo asi, kamēr PAA vienlaikus uzlabo efektivitāti.

Jaunais "Cayenne Coupe" tiek piegādāta ar 2,16 m2 plašu, neveramu stikla panorāmas jumtu. 0,92 m2 lielā stiklotā platība nodrošina visiem pasažieriem plašuma sajūtu, savukārt iebūvētās satinamās žalūzijas pasargā no saules iedarbības un aukstuma. Pēc pieprasījuma "Coupe" ir pieejams ar profilētu oglekļa šķiedras jumtu. Vidusšuve piešķir jumtam sporta automobiļiem raksturīgo izskatu, kas līdzinās "Porsche 911 GT3 RS". Oglekļa šķiedras jumts ir ietverts vienā no trim vieglsvara sporta pakotnēm. Šajās pakotnēs ir iekļauti arī "Sport Design" elementi un jauni 22 collu "GT Design" riteņu diski ar samazinātu masu, sēdekļu vidusdaļa no klasiskā rūtainā auduma, kā arī oglekļa šķiedras un alkantaras akcenti salonā. "Cayenne Turbo Coupe" paredzētajā pakotnē ietilpst arī sporta izplūdes sistēma.

"Coupe" aizmugurē standartā ir ierīkots aizmugurējais sēdeklis, kam ir divu atsevišķu sēdekļu funkcionalitāte. Turklāt bez papildu maksas var pasūtīt pazīstamos "Cayenne" raksturīgos komfortablos aizmugures sēdekļus. Aizmugurē pasažieri sēž par 30 milimetriem zemāk nekā standarta "Cayenne", un tas nozīmē, ka, neraugoties uz automobiļa sportisko, pazemināto siluetu, gabarītaugstums ir gana liels. Bagāžnieka ietilpība ir 625 litri, ko var palielināt līdz 1540 litriem, kad ir nolocīti pakaļējie sēdekļi ("Cayenne Turbo Coupe" – 600 līdz 1510 litru).

Jaunās "Cayenne Coupe" ļoti dinamiskais siluets un oriģinālie konstrukcijas elementi to patiesi atšķir no "Cayenne", taču vienlaikus tajā ir izmantotas visas modeļa trešās paaudzes tehniskās priekšrocības, kas ietver jaudīgas piedziņas sistēmas, inovatīvas šasijas sistēmas, digitalizētu attēlošanas un vadības koncepciju, kā arī universālu savienojamību.

Ienākšana tirgū notiks ar diviem augstas veiktspējas motoriem. "Cayenne Coupe" ar sešcilindru motoru ar turbokompresoru un trīslitru darba tilpumu nodrošina 340 ZS jaudu un maksimālo griezes momentu 450 Nm. Sērijveidā ražotajos automobiļos uzstādītā pakotne "Sport Chrono" sprintu no vietas līdz 100 km/h veic sešās sekundēs. Ar papildaprīkojumā pieejamajām vieglsvara sporta pakotnēm šis rādītājs samazinās līdz 5,9 sekundēm. Automobiļa maksimālais ātrums ir 243 km/h. Klāsta jaudīgākā versija "Cayenne Turbo Coupe" nostājas uz starta līnijas ar četrlitru divturbīnu V8 motoru, 550 ZS jaudu un maksimālo griezes momentu 770 Nm. No vietas līdz 100 km/h "Cayenne Turbo Coupe" paātrinās 3,9 sekundēs un sasniedz maksimālo ātrumu 286 km/h.

Jauno "Porsche Cayenne Coupe" jau var pasūtīt. Plašajā standartaprīkojumā ietilpst ātrumjutīgais stūres pastiprinātājs "Plus", 20 collu vieglmetāla riteņu diski, palīgsistēma automobiļa novietošanai stāvvietā priekšā un aizmugurē ar atpakaļgaitas kameru, "Porsche" aktīvā piekares pārvaldība (PASM), kā arī pakotne "Sport Chrono".

"Porsche Cayenne Coupe" cena Vācijā ir no 83 711 eiro, kas ir par nepilniem deviņiem tūkstošiem vairāk nekā standarta "Cayenne" ar tādu pašu motoru.