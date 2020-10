'Porsche' laiž klajā jaunas 'Panamera' versijas ar jaudu līdz 700 ZS

"Porsche" noslēdz jauno "Panamera" produktu klāstu ar modeļiem, kuru vidū ir flagmanis ar 700 ZS lielu jaudu un 870 Nm griezes momentu.

Jaunā "Panamera Turbo S E-Hybrid" tagad ir atjaunotās produktu līnijas jaudīgākais modelis. Tas ir aprīkots ar 571 ZS četrlitru V8 divturbīnu motoru un 136 ZS elektromotoru. Pateicoties jaunajam 17,9 kWh akumulatoram un optimizētiem braukšanas režīmiem, modeļa tikai ar elektroenerģiju nobraucamais attālums ir palielināts par 30%.

Tas attiecas arī uz jauno "Panamera 4 E-Hybrid", kur elektromotoru, tāpat kā iepriekš, papildina 330 ZS 2,9 litru V6 divturbīnu motors, kā rezultātā tiek nodrošināta 462 ZS sistēmas jauda.

"Panamera" produktu klāsts papildināts ar modeli "4S", kura motors spēj sasniegt 440 ZS jaudu. Tas ir aprīkots ar visām jaunāko uzlaboto modeļu optimizētajām funkcijām, piemēram, šasiju, konstrukciju, aprīkojumu un informatīvā izklaide sistēmu.

Vienlaikus ar nesen prezentēto jauno "Panamera 4S E-Hybrid", kuras sistēmas jauda ir 560 ZS, "Porsche" tagad pirmo reizi piedāvā trīs no elektrotīkla uzlādējamu hibrīdautomobiļu "Panamera" modeļus, turklāt katram no tiem var izvēlēties kādu no trim atšķirīgiem virsbūves veidiem: sportiskais sedans, "Executive" (pagarinātas garenbāzes versija) un "Sport Turismo". Tādējādi "Porsche" sistemātiski paplašina savu "E-Performance" stratēģiju.

Piedziņas arhitektūras pamatā ir elektromotors, kurš ir iebūvēts astoņpakāpju divsajūgu transmisijā (PDK) un nodrošina 136 ZS jaudu un 400 Nm maksimālo griezes momentu.

Jaunā "Panamera Turbo S E-Hybrid" ar standarta aprīkojumā ietverto "Sport Chrono" pakotni un četrlitru V8 divturbīnu motoru, kurš tagad nodrošina 571 ZS, nevis 550 ZS lielu jaudu, tagad paātrinājumu no nulles līdz 100 km/h veic 3,2 sekundēs – par 0,2 sekundēm ātrāk nekā tās priekšgājējs. Modeļa maksimālais ātrums ir 315 km/h, kas ir par 5 km/h lielāks nekā iepriekšējā modeļa versijā. Modelis "Panamera 4 E-Hybrid" paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h veic 4,4 sekundēs (–0,2 sek.), un tā maksimālais ātrums ir 280 km/h (+2 km/h).

Izmantojot optimizētus elementus, augstsprieguma akumulatora bruto ietilpība ir palielināta no 14,1 līdz 17,9 kWh, un braukšanas režīmi ir pielāgoti, lai vēl efektīvāk izmantotu enerģiju. Jaunās "Panamera Turbo S E-Hybrid" maksimālais, tikai ar elektroenerģiju nobraucamais attālums ir 50 km saskaņā ar WLTP EAER City datiem (NEDC – līdz 59 km), savukārt "Panamera 4 E-Hybrid" bez atgāzu izplūdes var nobraukt līdz pat 56 km (WLTP; 64 km – NEDC).

No elektrotīkla uzlādējamos "Porsche" hibrīdmodeļus vēlams uzlādēt mājās, izmantojot parasto mājas kontaktligzdu vai rūpniecisko kontaktligzdu. Atkarībā no automobiļa modeļa standarta "Porsche" pārnēsājamo lādētāju uzlādes jauda ir līdz 7,2 kW. Uzlādi var veikt arī publiskajās uzlādes vietās, izmantojot 3. režīma (Mode 3) kabeli.

Jaunā "Panamera 4S", kuru joprojām darbina 440 ZS jaudīgs 2,9 litru V6 divturbīnu motors, ar "Sport Chrono" pakotni paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h veic 4,1 sekundē (–0,1 sek.). Automobiļa maksimālais ātrums ir 295 km/h (+6 km/h). Modelis "4S" ir aprīkots ar visām jaunāko uzlaboto modeļu optimizētajām funkcijām, un tā standarta aprīkojumā ir ietverta "Sport Design" priekšdaļa, kas agrāk bija pieejama tikai papildaprīkojumā.

Jaunās "Porsche Panamera" versijas pie oficiālajiem pārstāvjiem būs pieejamas no decembra sākuma. Vācijā modeli "Panamera 4 E-Hybrid" var iegādāties, sākot no 110 369 eiro. "Panamera 4S" maksā no 115 241 eiro, bet "Panamera Turbo S E-Hybrid" – no 185 537 eiro.