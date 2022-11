F-1 sezonas posmā Meksikā Makss Verstapens no "Red Bull" izcīnīja jau savu 14. uzvaru sezonā, taču lielāko intrigu sagādāja "Mercedes" komanda, kas pateicoties gaisa retinājumam tika vaļā no savas lielākās 2022.gada problēmas - aerodinamiskās berzes un līdz ar to varēja piedalīties cīņā par uzvaru. Intriga gan izpalika, jo šoreiz "Mercedes" stratēģi bija pārāk konservatīvi un nevēlējās riskēt, esot labās pozīcijās.

"F1LV Podkāstā" šoreiz viesis bija Viesturs Kundziņš, kurš kopā ar vadītāju Aldi Putniņu pārrunāja "Audi" gaidāmo ienākšanu F-1 2026.gadā. Jau šobrīd notiek gatavošanās šim brīdim un "Audi" ir apņēmības pilni trīs gadu laikā pēc ienākšanas cīnīties par uzvarām čempionātā.