'Audi' pārņems F-1 komandu 'Sauber'

Pirmās formulas (F-1) komanda "Sauber", kas šobrīd pasaules čempionātā startē zem "Alfa Romeo" karoga, no 2026. gada uzsāks sadarbību ar vācu kompāniju "Audi" un kļūs par tās rūpnīcas vienību, trešdien ziņo sacensību rīkotāji.

Jau iepriekš "Audi" paziņoja par plāniem ienākt F-1 čempionātā, un tagad kļuvis zināms, ka tas notiks sadarbībā ar "Sauber".

"Sauber" un "Alfa Romeo" sadarbība noslēgsies pēc 2023. gada sezonas, un pēc tam vienība divus gadus izmantos "Ferrari" dzinējus, lai turpinājumā jau oficiāli sāktu darbu roku rokā ar "Audi".

Zem "Alfa Romeo" karoga "Sauber" startē kopš 2019. gada.

"Sadarbība starp "Auda AG" un "Sauber Motorsport" mūsu komandai ir svarīgs solis, jo turpinām ceļu, lai nonāktu starp vadošajām F-1 vienībām," sacīja "Sauber" vadītājs Frederiks Vasērs.

"Sauber" kopš sadarbības uzsākšanas ar "Alfa Romeo" nav spējusi Konstruktoru kausā pakāpties augstāk par astoto vietu. Tiesa, šosezon komanda ar pilotiem Valteri Botasu un Guaņju Džou pagaidām ir sestajā pozīcijā.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit#F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp