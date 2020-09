Biķerniekos avāriju piedzīvojošais Bakerūds ticis cauri ar izbīli

Norvēģu rallijkrosa braucējs Andreass Bakerūds svētdien Biķernieku trasē piedzīvotajā avārijā nav cietis un ticis sveiki ar izbīli.

Svētdien, 20. septembrī, pasaules rallijkrosa čempionāta posmā “Neste World RX of Rīga” pusfinālā vienā no braucieniem pēdējā aplī Bakerūds cīnījās par trešo vietu un ceļazīmi uz finālu ar vācieti Timo Šeideru. Šeiders pretinieku izspieda no trases, bet Bakerūds ietriecās drošības barjerās. Norvēģu braucējs savu “Renault” mašīnu atstāja ar mediķu palīdzību un tika aizvests slimnīcu, lai veiktu pārbaudes. Savukārt Šeiders netika pielaists finālam.

Vēlāk gan sacensību rīkotāji, gan Bakerūda pārstāvētā komanda GCKRX paziņoja, ka ar sportistu ir viss kārtībā. GCKRX komanda paziņojumu ilustrēja ar fotogrāfiju, kur Bakerūds redzams atstājot Neatliekamās medicīnas klīniku Gaiļezerā.

The move that took @AndreasBakkerud out of the semi-final and got Timo Scheider disqualified... 💥

Andreas was able to get out the car himself but has been taken to hospital for precautionary checks 🚑#ChangingTheRules pic.twitter.com/D2kt6qjQjB