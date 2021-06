F-1 posms Azerbaidžānā: Verstapens zaudē uzvaru sirdi plosošā avārijā, neveiksme arī Hamiltonam, uzvar Peress

Notikumiem bagātā F-1 sezonas sestajā posmā Azerbaidžānā abi čempionāta līderi Makss Verstapens no "Red Bull" un Lūiss Hamiltons no "Mercedes" piedzīvoja neveiksmes sacensību izskaņā, bet uzvaru izcīnīja Serhio Peress.

Otrs "Red Bull" pilots Peress izcīnīja savu otro uzvaru karjerā. Otro vietu izcīnīja Sebastjans Fetels no "Aston Martin", bet trešajā vietā ierindojās "Alpha Tauri" braucējs Pjērs Gaslī. Nākamajās vietās ierindojās kvalifikācijas uzvaretējs Šarls Leklērs ("Ferrari"), Lendo Noriss ("McLaren"), Fernando Alonso ("Alpine"), Juki Cunoda ("AlphaTauri"), Karloss Sainss ("Ferrari"), Daniels Rikjardo ("McLaren") un Kimi Raikonens ("Alfa Romeo").

Sacensību sākumā Šarls Leklērs spēja aiz sevis noturēt Hamiltonu un Verstapenu, bet nākamajos apļos viņš tomēr bija lēnāks un zaudēja savu pozīciju. Savukārt lielisks sacensību sākums bija septītajā vietā startējušam Peresam, kurš jau pirmajā aplī pakāpās par divām vietām, bet līdz astotajam aplim jau bija trešajā vietā. Pēc boksu apmeklējumiem abi "Red Bull" piloti apsteidza Hamiltonu, kurš turpinājumā sūdzējās par to, ka nespēj izdarīt pietiekami lielu spiedienu, lai atgūtu kādu pozīciju.

Ļoti veiksmīgi sacensība ritēja Fetelam, kurš īsu brīdi bija vadībā, kad līderi iebrauca boksos, bet pēc savu riepu maiņas viņš stabili turējās punktos, savukārt kvalifikācijas uzvarētājs Leklērs noslīdēja līdz sestajai vietai.

Sacensību 31. aplī otram "Aston Martin" pilotam Lensam Strolam starta finiša taisnē, kurā ātrums pārsniedz 300 km/h, plīsa aizmugurējā kreisā riepa, un viņš piedzīvoja pamatīgu avāriju. Trasē devās drošības mašīna. Sacensībām atsākoties Fetels tika garām Leklēram un Gaslī un pakāpās uz ceturto vietu.

Kad jau šķita, ka sacensības tuvojas diezgan loģiskam iznākumam, piecus apļus pirms finiša arī Verstapenam finiša taisnē plīsa aizmugurējā kreisā riepa, un viņš no līderpozīcijas piedzīvoja iespaidīgu avāriju. Sacensības tika apturētas, un tās atsākās pēc diezgan ilgas pauzes.

What a brutal ending for Max Verstappen pic.twitter.com/2ct7rDVvOy

Sacensībām atsākoties Hamiltons centās apsteigt Peresu, bet nesabremzējās pirmajā pagriezienā un izbrauca ārpus trases, noslīdot uz pēdējo vietu. Tas ļāva Fetelam pakāpties otro vietu, bet Gaslī – uz trešo. "Alpha Tauri" braucējs spēja aiz sevis noturēt Leklēra uzbrukumus. Lieliski sacensību beigu daļu aizvadīja Alonso, tiekot pie vērtīgiem punktiem "Alpine" vienībai.

Oh boy, what a race that was#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/v3mLifoZn8