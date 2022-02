F-1 testi pirms jaunās sezonas: Verstapenam visvairāk apļu; Norisam labākais rezultāts

Barselonas trasē Spānijā trešdien sākās pirmie F-1 komandu testi pirms jaunās sezonas, un tajā visvairāk apļus veica "Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens, bet ātrāko apļa laiku dienas beigās uzrādīja Lendo Noriss no "McLaren" vienības.

F-1 2022. gada sezonā stājas spēkā jaunie tehniskie noteikumi, tāpēc mašīnu izskats trasē ir citādāks, salīdzinot ar pagājušo sezonu.

Trešdien trasē devās 16 piloti, un "Red Bull", "McLaren", "Alpine" un "AlphaTaur" pirmajā dienā izmantoja tikai vienu pilotu. Pārējās sešas komandas iespējas sēsties pie jaunās mašīnas deva diviem braucējiem.

Pirmā testu diena aizritēja bez nopietniem incidentiem. Vienīgais no trases grants joslā izbrauca Verstapens, bet pēc izbraukšanas no savas garāžas problēmas bija Norisam, taču viņš apstājās vēl boksu celiņā, tāpēc sarkanie karogi nebija nepieciešami.

147 apļus ar jauno "Red Bull" mašīnu veica Verstapens, 127 reizes Barselonas trasi noriņķoja "Alpine" pilots Fernando Alonso, 121 apli nobrauca Juki Cunoda no "AlphaTauri" komandas, bet 103 apļi Norisam.

Noriss arī dienas beigās uzrādīja ātrāko apļa laiku – minūte un 19,568 sekundes. Otrais un trešais ātrākais rezultāts bija "Ferrari pilotiem Šarlam Leklēram (1:20,165, 80 apļi) un Karlosam Sainss (1:20,416, 73 apļi).

Vismazāk apļus veica "Alfa Romeo" piloti – Valteri Botass nobrauca 26 apļus, bet Roberts Kubica, kurš ir testa pilots, veica vien deviņus apļus. Arī "Haas" komandai pieticīga diena – Miks Šūmahers nobrauca 23 apļus, bet Ņikita Mazepins iekrāja 20 apļus.

Catching those last drops of sunlight as the day nears its end! 🌇#F1 pic.twitter.com/UtiHFTBsB8 — Formula 1 (@F1) February 23, 2022

Things you only see at testing 🤓#F1 pic.twitter.com/0g5VAL8Syz — Formula 1 (@F1) February 23, 2022

Coming in hot. 🔥 That's a wrap for #SV5, he finishes his first day of running with 52 laps on the board.#F1Testing pic.twitter.com/rvUhEX7W99 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2022