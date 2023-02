Foto: F-1 komandas pārbauda savas jaunās mašīnas testos Bahreinā

F-1 sezonas tuvošanos ceturtdien ieskandināja pirmssezonas testi Bahreinas trasē, kurā līdzjutēji pirmo reizi redzēt mašīnas redzēt trasē, bet komandas redzēt tās darbībā un novērst visas problēmas, lai sagatavotos jaunajai sezonai.

Ceturtdien aizvadīta testu rīta sesija, kurā komandām izdevās veikt pieklājīgu apļu skaitu. Šodien risinās arī vakara sesija, un pa divām testu sesijām būs arī piektdien un sestdien.

Pasaules čempions Makss Verstapens no "Red Bull" komandas uzrādīja ātrāko apļa laiku, trasi veicot 1:32,959 minūtes. Viņš noriņķoja arī 71 apli, kas bija viens no lielākajiem apļu skaitiem. Vairāk veica tikai Aless Albons ("Williams") un Karloss Sainss ("Ferrari").

