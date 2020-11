Hamiltonam kārtējā uzvara; Peresam tehniskas problēmas maksā pjedestālu

Dramatiskais F-1 čempionāta posms Bahreinā noslēdzās ar Lūisa Hamiltona kārtējo uzvaru šajā sezonā, bet uz goda pjedestāla nākamajiem pakāpieniem kāpa "Red Bull" piloti Makss Verstapens un Alekss Albons.

Jau vēstīts, ka šis posms iesākās ar ļoti smagu "Haas" braucēja Romēna Grožāna avāriju, kurā viņš dzīvībai bīstamas traumas neguva. Pēc sacensību atsākšanās Lenss Strols ("Racing Point") pēc sadursmes ar Daniilu Kvjatu ("AlphaTauri") savu formulu apmeta augšpēdus, un trasē devās drošības mašīna.

Pēc tam sacensības beidzot ritēja raiti. Hamiltons kontrolēja notikumus trasē, un Vertapenam neizdevās tikt pie iespējas apdraudēt viņa pozīciju. Teju visu sacīksti trešajā vietā turējās Serhio Peress, tomēr divus apļus pirms finiša tehniskas problēmas lika viņam izstāties. Tas ļāva Albonam pakāpties pozīciju uz augšu.

LAP 54/57@SChecoPerez was P3 - and a second consecutive podium was in reach

And then this happened 💔#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/qkXhMhs62L