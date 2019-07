Hamiltons izcīna uzvaru dzimtās Lielbritānijas 'Grand Prix', Fetelam kārtējais fiasko

Pašreizējais pasaules čempions un sezonas kopvērtējuma līderis Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien guva uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta desmitajā posmā - Lielbritānijas "Grand Prix", kamēr viņa principiālais konkurents, vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari" sacīkstes beigu daļā izraisīja sadursmi un pie punktiem netika.

Hamiltons, kuram ir 34 gadi, savas F-1 braucēja karjeras laikā nu ir izcīnījis jau 80 uzvaras, kas tikai par 11 panākumu tiesu atpaliek no leģendārā vācieša Mihaela Šūmahera rekorda. Brits savas dzimtenes posmā guvis jau sešas uzvaras, kas arī ir visu laiku labākais sasniegums.

Otro vietu svētdien guva Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, no uzvarētāja atpaliekot teju 25 sekundes, kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās "Ferrari" pilots Šarls Leklērs no Monako.

Sacensību sākums aizritēja bez lieliem pārsteigumiem, tomēr pirmajos apļos par pirmo vietu cīnījās abi "Mercedes" piloti. Hamiltons uz neilgu brīdi apsteidza Botasu, tomēr soms ātri vien atguva līderpozīciju. Sacensību turpinājumā "Mercedes" pārākumu nevarēja apstrīdēt neviens, Hamiltonam atgūstot vadību, kamēr "Ferrari" un "Red Bull" piloti vairāk cīnījās savā starpā. 37.aplī gan notika pagrieziena punkts, jo Fetels, spēkojoties par trešo vietu, ietriecās nīderlandieša Maksa Verstapena vadītajā "Red Bull" formulā. Abi spēja sacensības turpināt, taču Fetels atkrita uz pēdējo pozīciju 17 braucēju konkurencē, turklāt tiesneši viņam vēl piesprieda desmit sekunžu sodu, kas dzēsa vācieša izredzes gūt kādus punktus šajās sacensībās.

Aiz pirmā trijnieka svētdienas sacensībās bija francūzis Pjērs Gaslī no "Red Bull", kuram sekoja komandas biedrs Verstapens un spānis Karloss Sainss no "McLaren". Septīto vietu ieņēma austrālietis Daniels Rikjardo ar "Renault" spēkratu, bet tālāk sekoja pieredzējušais soms Kimi Reikenens ("Alfa Romeo") un krievs Daniils Kvjats ("Toro Rosso"), kamēr pirmo desmitnieku noslēdza "Renault" braucējs Niko Hilkenbergs no Vācijas.

Savukārt Fetels pēc avārijas un soda palika 16. vietā.

Pēc svētdienas sacensībām Hamiltona pārsvars kopvērtējumā pār otrās vietas īpašnieku Botasu pieaudzis līdz 38 punktiem.

Pēc svētdienas sacensībām Hamiltons šīs sezonas desmit posmos iekrājis 223 punktus, kamēr Botasam ir 184 punkti. Trešais ar 136 punktiem ir Verstapens, Fetels ieguvis 124 punktus, bet pirmo piecinieku ar 120 punktiem noslēdz Leklērs.