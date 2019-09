Leklērs izcīna savu pirmo uzvaru F-1 karjerā, veltīdams to bojāgājušajam Ibēram

Monako braucējs Šarls Leklērs no "Ferrari" komandas svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 13. posmā – Beļģijas "Grand Prix" –, tikdams pie pirmā panākuma karjerā.

21 gadu vecais Leklērs, kuram šī ir otrā sezona Pirmajā formulā, iepriekš šajā sezonā piecas reizes kāpa uz goda pjedestāla, bet ne reizi neizdevās izcīnīt uzvaru. Tuvu uzvarai viņš bija Austrijas Lielās balvas izcīņā, tomēr pēdējos apļos viņš piekāpās Maksam Verstapenam.

Pie uzvarām F-1 posmos tikuši 108 piloti, bet Leklērs ir pirmais Monako pārstāvis, kurš kāpis uz augstākā goda pjedestāla pakāpiena. Kopumā F-1 etapos uzvaras laurus plūkuši 25 valstu piloti.

Sestdien šajā pašā trasē traģiskā avārijā dzīvību zaudēja "Formula 2" seriāla franču pilots Antuāns Ibērs. Pirms F-1 posma sākuma pērnā gada GP3 čempions tika godināts ar klusuma brīdi.

Leklērs sacensības sāka no "pole-position" un nosargāja savu pirmo vietu, tāpat kā savas pozīcijas saglabāja viņa tuvākie sekotāji. Otrais bija viņa komandas biedrs, Sebastjans Fetels no Vācijas, bet aiz abiem "Ferrari" braucējiem bija divi "Mercedes" piloti – brits Lūiss Hamiltons un soms Valteri Botass.

Tikmēr "Red Bull" vienības pilots Verstapens avarēja jau pirmajā aplī, nīderlandietim cīņu neturpinot.

Pēc pirmajiem boksiem Fetels bija priekšā Leklēram, bet 27. aplī pēc komandas lēmumam palaida priekšā Monako pilotu. Piecus apļus vēlāk Fetelu apdzina Hamiltons, bet vēlāk vācietis pēc otrās došanas pitstopā zaudēja savu pozīciju arī Botasam.

Pēdējos apļos Hamiltons pietuvojās Leklēram, taču 21 gadus vecais "Ferrari" braucējs noturēja savu pozīciju un svinēja uzvaru. Otrais finišēja Hamiltons, bet trešais – Botass.

"No vienas puses, esmu piepildījis vienu no saviem bērnības sapņiem, bet no otras puses šī ir bijusi ļoti smaga nedēļas nogale. Uzaugu kopā ar Antuānu un gribu šo uzvaru veltīt viņam," pēc finiša teica Leklērs.

Ar ceturto vietu tikmēr samierinājās Fetels, piektais bija brits Aleksandrs Albons ("Red Bull"), bet pirmo sešinieku noslēdza meksikānis Serhio Peress ("Racing Point"). Tālāk sekoja krievs Danils Kvjats ("Toro Rosso"), astotais bija vācietis Niko Hilkenbergs ("Renault"), devīto vietu ieņēma francūzis Pjērs Gaslī ("Toro Rosso"), bet kā pēdējais pie punkta tika kanādietis Lenss Strols ("Racing Point").

Hamiltons šīs sezonas 13 posmos iekrājis 268 punktus, kamēr Botasam ir 203 punkti. Trešais ar 181 punktiem ir Verstapens, Fetels ieguvis 169 punktus, bet pirmo piecinieku ar 157 punktiem noslēdz Leklērs.

Kāds no "Mercedes" komandas pilotiem šosezon uzvarējis desmit no 13 posmiem, divos etapos panākumi bijuši Verstapenam, bet vienā – Leklēram.