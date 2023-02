'Mūsu Valentīns ir jaunā mašīna' – 'Ferrari' prezentācijā izbrauc trasē

Viena no nākamās F-1 sezonas favorītēm "Ferrari" otrdien, 14. februārī, prezentēja savu 2023. gada sezonas modeli "SF-23", ar kuru mēģinās atgriezties cīņā par čempionu tituliem.

"Ferrari" savu jauno mašīnu prezentēja savā Maranello bāzē, un klāt, protams, bija arī piloti Šarls Leklērs un Karloss Sainss, kā arī jaunais komandas vadītājs Freds Vasērs. Ar šo mašīnu "Ferrari" lūkos izcīnīt savu pirmo čempionu titulu kopš 2007. gada.

"Mūsu Valentīns ir jaunā mašīna," teica Leklērs, kad jaunā "Ferrari" formula tika prezentēta. "Ferrari" cer, ka šajā starpsezonā būs izdevies uzlabot formula aerodinamiku, kā arī uzlabot mašīnas izturību, kas bija viens no vājajiem punktiem aizvadītajā sezonā.

Ar aizvadītās sezonas "F1-75" modeli "Ferrari" izcīnīja četras uzvaras un 12 reizes sacensības sāka no "pole position". Ja vienībai būs izdevies panākt uzlabojumus, tā varētu atgriezties cīņā par čempionu titulu.

Prezentācijas pasākuma laikā "Ferrari" pilots Šarls Leklērs arī veica pāris apļus Fiorano trasē, kas atrodas Maranello bāzē. Viņš neslēpa savu prieku, kā arī norādīja, ka saviem inženieriem jau nodeva informāciju par formulas "uzvedību" trasē.

