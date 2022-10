'Rode Racing' – pirmie latvieši 'Porsche' čempionātā un BMW komandu čempioni

"Rode Racing" šogad sīvā konkurencē izcīnījuši komandas ieskaites titulu Baltijas autošosejas čempionāta "BMW 325 Cup" klasē un kā pirmā latviešu komanda startējusi prestižajā "Porsche Sprint Challenge" NEZ čempionātā. Jaunajai komandai šī ir vien otrā pilnā sezona autošosejā, tādēļ ieskatīsimies gan "Rode Racing" tapšanā un straujajā attīstībā, gan arī noskaidrosim komandas panākumu atslēgu un nākotnes plānus.

"Rode Racing" 2022. gadu iesāka ar trīs "BMW 325 Cup" automašīnām, kuras pilotēja Krišjānis Oskerko, Ernests Skulte un francūzis Leo Mesendžers. Oskerko komandas sastāvā 2021. gadā "BMW 325" klasē bija izcīnījis trešo vietu kopvērtējumā un otro vietu "Rookie" ieskaitē, savukārt Mesendžers pagājušajā sezonā bija parādījis savu ātrumu divu stundu izturības sacīkstēs. Skulte komandai pievienojās kā šīs klases debitants, pirms tam ar labiem rezultātiem startējot "ABC Race" sacensību seriālā.

"BMW 325 Cup" jau otro gadu pēc kārtas ir klase ar lielāko dalībnieku skaitu un sīvāko konkurenci Baltijā. 2022. gadā tika aizvadīti pieci posmi (Latvijā, Somijā, Igaunijā un Lietuvā), kuros kopumā piedalījās 62 dalībnieki. Rekords tika sasniegts sezonas pirmajā posmā, kad sacīkstēs uz startēja 50 piloti, savukārt nevienā no posmiem nebija mazāk kā 35 sportisti uz starta.



Leo Mesendžers jau pirmajā posmā Rīgā sevi pieteica kā viens no čempionāta līderiem, kvalifikācijā izcīnot otro vietu. Pirmā brauciena pirmajos metros gan viņš tika iesaistīts sadursmē ar konkurentiem, kā rezultātā sacīkstes beidzās vēl īsti nesākoties. Otrajā posmā Somijā sekoja pārliecinoša uzvara, izcīnot pirmo vietu abos nedēļas nogales braucienos. Tālākajos posmos dažādu neveiksmju dēļ pjedestāli izpalika, kas lika sezonu noslēgt kopvērtējuma ceturtajā pozīcijā. Paņemot pozitīvo no šīs sezonas, jāatzīmē, ka Mesendžers uzrādīja izcilu ātrumu, to starpā četros no pieciem posmiem kvalificējoties pirmajā divniekā un izcīnot uzvaru trijos no desmit sezonas braucieniem.

Krišjānim Oskerko šī bija tikai otrā sezona autošosejā, kas ļāva viņam startēt arī "Rookie" ieskaitē. Tajā visos piecos posmos Oskerko kāpa uz goda pjedestāla, izcīnot četras pirmās un vienu otro vietu, rezultātā pārliecinoši iegūstot "Rookie" titulu sezonas griezumā. Jāatzīmē, ka kopējā ieskaitē komandas pilotam trīs posmos izdevās finišēt pirmajā sešiniekā, kas sezonas beigās 62 pilotu konkurencē deva augsto septīto vietu kopvērtējumā.

Ernesta Skultes rezultāti dažādu neveiksmju dēļ neatspoguļoja viņa pilno potenciālu, bet tāpat viņš spēja uzrādīt ievērības cienīgu ātrumu. Tā, piemēram, Igaunijas posmā viņš 45 pilotu konkurencē ierindojās 14. vietā, vienā no braucieniem finišējot pirmajā desmitniekā.

Sezonas gaitā "Rode Racing" komandai pievienojās Dmitrijs Gorņevs, kurš Igaunijā ieguva trešo vietu "Rookie" ieskaitē, kā arī kopā ar Artūru Sarmu Lietuvā izcīnīja trešo vietu "BMW 325 Cup" klasē "Nankang Endurance Academy" 2h sacensībās.

Tāpat sezonas vidū komandai pievienojās vēl viens franču pilots Olivjē Vilnēvs, kurš sezonas noslēgumā Rīgā bija soļa attālumā no sava pirmā goda pjedestāla, finišējot ceturtajā vietā "Masters" ieskaitē.

Bez veiksmīgās dalības "BMW 325 Cup" klasē "Rode Racing" šosezon kā pirmā latviešu komanda vēsturē debitēja "Porsche Sprint Challenge" NEZ čempionātā. Tajā startē ar iespaidīgiem, jaunāko 991 un 992 paaudžu "Porsche 911 GT3 Cup" sacīkšu spēkratiem, kuru jauda pārsniedz 500 zirgspēkus.

"Porsche Weekend Estonia" ietvaros Pērnavas trasē Leo Mesendžers aizvadīja savas pirmās sacensības ar "Porsche 911 GT3 Cup" (991), uzrādot negaidīti augstus rezultātus. 16 pilotu konkurencē pirmajā nedēļas nogales posmā francūzis finišēja piektais, savā 991 klasē izcīnot uzvaru, savukārt otrais posms tika noslēgts otro vietu klasē. Gan organizatori, gan konkurenti bija patīkami pārsteigti par Mesendžera ātrumu debijas sacīkstēs, laipni aicinot gan pilotu, gan komandu pievienoties uz kādu seriāla posmu arī 2023. gadā.

Lai arī "Rode Racing" kā komanda radusies vien pēdējos gados, tās dibinātājs un vadītājs Roberts Rode autosportā ir jau 15 gadus. Sākotnēji startējis drifta sacensībās Rode vēlāk pievērsās autošosejas disciplīnai. Pēc otrās vietas izcīnīšanas Minišosejas seriāla 3000 ieskaitē ar "Toyota AE86" sekoja dalība Baltijas autošosejas čempionāta jaudīgākajā BGT klasē ar "Nissan 200SX", kas 2019. gadā vainagojās ar Baltijas titula izcīnīšanu "BGT AM" ieskaitē.

Tajā pašā gadā tika izsludināta "BMW 325 Cup" klase, kas Rodi un komandas menedžeri Valdi Kikustu uzrunāja ar tās konceptu un potenciālu. Uz 2020. gadu tika uzbūvēta pirmā automašīna, ar kuru sprinta sacensībās rezultatīvi startēja Toms Bērziņš, savukārt "Nankang Endurance Academy" 2h sacensībās Bērziņš ar Rodi spēja izcīnīt otro vietu sezonas kopvērtējumā. Tālākais jau labi zināms – 2021. gadā veiksmīga sezona ar trešo vietu kopvērtējumā Krišjānim Oskerko, kamēr 2h izturības sacīkstēs ar Rodi un Mesendžeru pie stūres tika izcīnīta klases uzvara sezonas noslēdzošajā posmā.

Trīs gadu laikā "Rode Racing" komanda ir izaugusi no vienas līdz piecām "BMW 325 Cup" automašīnām. Komandas straujo attīstību tās vadītājs Roberts Rode skaidro pavisam vienkārši: "Pie mums cilvēki grib nākt, nevis iet prom, acīmredzot darām kaut ko pareizi. Galvenais ir veselīga attieksme, jo mums pirmajā vietā ir pašas sacensības. Mēs komandu neuztveram kā vispirms biznesu, bet gan kā aizraušanos un sacenšanos. Visai komandai sacensību nedēļa ir īpaša un jau no pirmdienas tiek gaidīts brīdis, kad varēsim kopā doties uz trasi."

Taujāts par komandas ātrumu, Rodes atbilde ir tikpat vienkārša: "Protams, ka mums kā komandai ir jānodrošina konkurētspējīgs auto, bet beigās ātrums un panākumi ir atkarīgi no pilotiem, ar kuriem mums ir ļoti paveicies. Komandā valda laba sinerģija, jo ātrākie braucēji palīdz augt un attīstīties jaunajiem, kas ir ļoti efektīvi un dzen uz priekšu visu komandu." Uz nākamo sezonu komanda ir jau gandrīz pilnībā nokomplektēta un, ņemot vērā interesi, ir pat plāns uzbūvēt vēl vienu "BMW 325 Cup" automašīnu. Sportiskie mērķi 2023. gadam arī ir skaidri – aizstāvēt komandas titulu un cīnīties par čempiona kausa individuālajā ieskaitē.