Verstapens apdzen abus 'Ferrari' pilotus un uzvar pirmajās sacensībās Maiami

Pagājušā gada F-1 čempions Makss Verstapens no "Red Bull" komandas svētdien triumfēja pirmajās Maiami "Grand Prix" sacensībās, izcīnot otro uzvaru pēc kārtas.

Verstapens šajās sacensībās startēja no trešās starta vietas, taču jau startā viņš tika garām "Ferrari" braucējam Karlosam Sainsam. Devītajā aplī, kad riepu nodilums lika par sevi manīt, līderpozīciju nespēja noturēt "Ferrari" komandas līderis Šarls Leklērs, un Verstapens viņam devās uzbrukumā, pārņemot pirmo pozīciju.

"Red Bull" pilots palielināja savu pārsvaru, bet 40. aplī pēc Lendo Norisa ("McLaren") un Pjēra Gaslī ("AlphaTauri") sadursmes trasē devās drošības mašīna. Tas deva iespēju Leklēram pietuvoties, taču līdz reālam uzbrukumam viņš nenonāca. Savukārt Sainss sacensību beigu daļā noturēja aiz sevi "Red Bull" otro pilotu Serhio Peresu, kurš devās boksos drošības mašīnas periodā un neizmantoja jaunas riepas.

