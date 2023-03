Verstapens pirmo reizi uzvar sezonas atklāšanas posmā; Alonso sarīko šovu un kāpj uz pjedestāla

Par 2023. gada F-1 sezonas pirmā posma uzvarētāju svētdien Bahreinā kļuva aizvadīto divu sezonu čempions Makss Verstapens no "Red Bull" komandas, tādējādi pirmo reizi sezonu sākot ar panākumu.

Verstapens sacensības sāka no pirmās starta vietas, un visu sacensību laikā viņa pozīcija tā arī netika apdraudēta. Vienā sacensību posmā viņš komandai sūdzējās par problēmās ar ātrumu pārslēgšanu, tomēr tas viņam netraucēja braukt visātrāk. Nīderlandes pilotam šī bija arī pirmā uzvara Bahreinā.

Otro vietu izcīnīja Verstapena komandas biedrs Serhio Peress. Viņš sacensības sāka no otrās vietas, bet startā uz brīdi savu pozīciju zaudēja Šarlam Leklēram no "Ferrari". Tomēr 21. aplī Peress atguva otro vietu un nodrošināja savas komandas dubultuzvaru.

Trešo vietu izcīnīja "Aston Martin" pilots Fernando Alonso, kurš savu F-1 debiju piedzīvoja pirms 22 gadiem. Viņš startēja no piektās vietas, bet pirmā apļa ceturtajā pagriezienā pēc sadursmes ar komandas biedru Lensu Strolu noslīdēja uz septīto pozīciju. Turpinājumā spānis demonstrēja savu meistarību. Vispirms viņš tika garām "Mercedes" pilotam Džordžam Raselam, bet 39. aplī aizraujošā duelī tika garām arī Lūisam Hamiltonam,

41. aplī no trešās vietas izstājās Leklērs, kura formula vienkārši noslāpa. Sacensību turpinājumā Alonso cīņā par trešo vietu apdzina savu tautieti Karlosu Sainsu no "Ferrari", nopelnot vietu uz goda pjedestāla.

Sainss noturēja aiz sevis Hamiltonu un ierindojās ceturtajā vietā, bet Hamiltons sacensības noslēdza piektajā pozīcijā. Sestais bija Strols, savukārt Rasels finišēja septītajā vietā.

Valteri Botass no "Alfa Romeo" izcīnīja astoto vietu, bet no pēdējās starta vietas sacensības sākušais Pjērs Gaslī ("Alpine") ierindojās devītajā vietā. Pēdējo punktu izcīnīja Alekss Albons no "Williams" vienības.

Sacensības par diezgan lielu murgu izvērtās Estebanam Okonam ("Alpine"), kurš nopelnīja trīs piecu sekunžu sodus. Viņš sacensības gan nenoslēdza. Arī "McLaren" bija ļoti neveiksmīgs posms – Oskars Piastri izstājās, bet Lendo Noriss ierindojās pēdējā, 17., vietā, boksus apmeklējot sešas reizes.

No sezonas debitantiem labākais bija Logans Sārdžents no "Williams", izcīnot 12. vietu, bet Niks de Vrīss ("AlphaTauri") finišēja 14. vietā.