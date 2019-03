Verstapens priecīgs par jauno dzinēju; Fetels samulsis pēc netikšanas uz pjedestāla

F-1 komandas "Red Bull" braucējs Makss Verstapens bija priecīgs, ka jau pirmajā posmā, startējot ar "Honda" dzinējiem, izdevās kāpj uz goda pjedestāla, savukārt Sebastjans Fetels nespēja izskaidrot "Ferrari" komandas neveiksmi, paliekot aiz labāko trijnieka.

Jau vēstīts, ka sezonas pirmajā posmā Austrālijā par uzvarētāju kļuva "Mercedes" pilots Valteri Botass. Savukārt Verstapens aizvadītajās sacensībās trasē veica lielisku apdzīšanas manevru un apsteidza Fetelu, pakāpjoties uz trešo vietu, bet sacensību turpinājumā tā arī neatrada veidu, kā tikt garām arī otrajā vietā finišējušajam Lūisam Hamiltonam.

Fair to say @redbullracing and @HondaRacingF1's first date went well 😍

One race, one podium in the bag thanks to @Max33Verstappen's move 🥉#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/2cq0TekFam