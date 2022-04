Verstapens un Hamiltons atzinīgi vērtē iespējamo 'Audi' un 'Porsche' dalību F-1

Pirmās formulas (F-1) zvaigznes Makss Verstapens un Lūiss Hamiltons atzinīgi vērtē iespējamo Vācijas automašīnu ražotāju "Audi" un "Porsche" dalību F-1.

Mātes uzņēmums "Volkswagen" vakar ziņoja, ka abi ražotāji varētu īstenot savus F-1 plānus par iespējamo dalību 2026. gadā.

"Audi" ir saistīta ar bagāto sporta automašīnu ražotāja "McLaren" pārņemšanu, savukārt "Red Bull" komanda ir galvenā kandidatūra sadarbībai ar "Porsche".

"Manuprāt, tas ir ļoti interesanti, kā arī ļoti svarīgi F-1. Protams, mums ir desmit lieliskas komandas, taču tas, ka komandu vidū ir lieli zīmoli, ir ļoti patīkami. Ar nepacietību gaidu, ko komandām nesīs nākotne," sacīja pasaules čempions Vertstapens, kurš ar "Red Bull" komandu pagarināja līgumu līdz 2028. gadam.

"Pagaidām runa ir par mums un "Red Bull", jo šīs ir tās komandas, kuras pašlaik ir iesaistītas. Tāpēc man īsti nav ko teikt. Tas vairāk ir jautājums komandas vadītājam un pašai komandai, nevis man. Protams, jo vairāk lielo ražotāju, jo labāk F-1," teica "McLaren" pilots Lendo Noriss.

Septiņkārtējais pasaules čempions Hamiltons, kurš kopš 2013. gada brauc citā lielā Vācijas automašīnu ražotāja komandā "Mercedes", atzinīgi novērtēja iespējamo ražotāju pievienošanos.

"Par to es jau zināju pirms kāda laika. Domāju, ka tas ir lieliski, ka redzēsim jaunus ražotājus sportā, it īpaši redzot to, ka ir daudz komandu, kurām ir potenciāls būt labāko pulkā", sacīja Hamiltons.

Šajā nedēļas nogalē Melburnā notiek Austrālijas "Grand Prix", aizvadot sezonas trešo posmu.