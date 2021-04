Verstapens uzvar Imolā; Hamiltonam teicama atgūšanās, uz pjedestāla arī Noriss

F-1 sezonas otrajā posmā Imolas trasē svētdien pārliecinoši uzvarēja "Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens, bet "Mercedes" līderis Lūiss Hamiltons pēc savas kļūdas atguvās un izcīnīja otro vietu. Otro reizi karjerā uz goda pjedestāla kāpa "McLaren" braucējs Lendo Noriss.

Finišā Verstapens iebrauca ar 22 sekunžu pārsvaru pār Hamiltonu, aiz kura 1,7 sekundes finišēja Noriss. Ceturto un piekto vietu izcīnīja "Ferrari" braucēji Šarls Leklērs un Karloss Sainss, bet punktos tika arī Daniels Rikjardo ("McLaren"), Lenss Strols ("Aston Martin"), Pjērs Gaslī ("AlphaTauri"), Kimi Raikonens ("Alfa Romeo") un Estebans Okons ("Alpine").

Verstapens slapjajā Imolas teicami startēja no savas trešās pozīcijas un jau pēc pirmajiem diviem pagriezieniem izvirzījās vadībā, bet pēc Nikolasa Latifi ("Williams") sadursmes ar Ņikitu Mazepinu ("Haas") trasē devās drošības mašīna. Drošības mašīnas laikā otrs "Red Bull" braucējs Serhio Peress izslīdēja no trases un zaudēja divas pozīcijas, bet uzreiz viņš apdzina abus braucējus, taču tas bija aizliegts, un viņš tika pie desmit sekunžu sodu. Savukārt neveiksmes turpināja piemeklēt Sebastjanu Fetelu, kurš bija spiests startēt no boksiem, taču piecas minūtes pirms starta viņa riepas vēl nebija pieskrūvētas, kā to paredz reglaments, tāpēc viņam piesprieda desmit sekunžu apstāšanās sodu.

Verstapens saglabāja līderpozīciju pēc boksu apmeklējuma, bet tad 33. aplī abi "Mercedes" braucēji piedzīvoja fiasko. Hamiltons, apdzenot atpalicējus, izslīdēja no trases un viegli ietriecās trases apmalē, taču atpakaļgaitā izbrauca no neveiklās pozīcijas un varēja turpināt sacensības. Bet neveiksmīgu sacīksti aizvadošais Valteri Botass piedzīvoja pamatīgu avāriju ar "Williams" pilotu Džordžu Raselu. Pēc šīs sadursmes sacensības tika apturētas, kamēr tika sakopta trase.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️

Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race

Both drivers are out of the car and okay