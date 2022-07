Video: Arī F-2 sacensībās 'halo' drošības sistēma glābj braucēja dzīvību

Aizvadītajā nedēļas nogalē Silverstonas trasē netrūka smagu avāriju, un viena no tām notika arī "Formula 2" (F-2) čempionātā, kad Izraēlas pilotu Roju Nisani no "Dams" komandas dzīvību glāba "halo" drošības sistēma.

Sacensību laikā Nisani par pozīciju spēkojās ar "Prema" pilotu Denisu Haugeru. Izraēlietis izspieda konkurentu no trases kreisajā malā un devās kreisajā pagriezienā. Haugers zālē vairs nespēja sabremzēties un brauca tieši virsū Nisani, taču formula uz trases apmales palēcās un lidoja tieši kokpitā.

"Halo" drošības sistēma neļāva Haugera formulai uzlidot virsū Nisani galvai, tādējādi paglābjot pilota dzīvību.

When will people learn?

We need to use a safer way to control track limits.

The halo has been one of the best safety systems to be introduced, let's move forward with track limit policing too.

Don't wait until someone is killed.#F2 #SausageKerb pic.twitter.com/WSwIKgowZT