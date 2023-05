10 automobiļi, kuri šogad var saņemt vēsturiskā spēkrata statusu un nemaksā dārgi

Pavasarī uzplaukst ne tikai daba, bet ielās izbrauc arī pa ziemu noglabātie klasiskie un sportiskie automobiļi. Maijā savu sezonu Latvijā atklāj dažādi automobiļu klubi un komūnas. Pēdējos gados arvien populārāki kļūst Latvijas Antīko automobiļu kluba apakšsekcijas "Youngtimer Rally" rīkotie pasākumi 30 gadus un vecākiem spēkratiem, kurus klātienē var skatīt ikviens interesents.

Lai no apmeklētāja kļūtu par dalībnieku, ir jābūt īpašniekam automobilim, kas sasniedzis 30 gadu vecumu. Turklāt Latvijā šādi automobiļi var pretendēt uz vēsturiskā spēkrata sertifikātu un nemaksāt ikgadējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli. Tomēr sertificējamam automobilim, kas tiek pārbaudīts Rīgas Motormuzejā, jāatbilst noteiktiem kritērijiem – tam jābūt ražotāja oriģinālajā komplektācijā un labā stāvoklī. Un ne vienmēr šādiem kritērijiem atbilstošs automobilis maksā neiedomājamus tūkstošus.

Šogad 30 gadi aprit automašīnu modeļiem, kas debitējuši 1993. gadā. Ar ko šis gads bijis zīmīgs? Kinoteātros visskatītākā bija Stīvena Spīlberga filma "Juras laikmeta parks" ("Jurassic Park"), mūzikas topos daudzas nedēļas pēc kārtas pirmajā vietā turējās Vitnijas Hjūstones hīts "I Will Always Love You", bet pie mums Latvijas rubļus (t.s. repšikus) nomainīja lati.

Piedāvājam sarakstu ar 10 auto modeļiem, kuri tika prezentēti vai kuru ražošana tika uzsākta 1993. gadā. Tā var būt laba investīcija, iegādājoties kādu spēkratu, kam cenas vēl nav uzšāvušās kosmosā. Uzskaitījumā iekļautie modeļi šobrīd lietoto automobiļu tirgū maksā no diviem līdz pāris desmitiem tūkstošu eiro.

BMW 3. sērijas Compact

80. gados strauju popularitāti guva kompakto hečbeku segments jeb tā saucamā golfa klase, kas tā nodēvēta veiksmīgā "Volkswagen Golf" modeļa dēļ. Tādēļ 90. gados daļu šī pīrāga vēlējās iegūt arī vācu komfortablo un sportisko sedanu un kupeju ražotājs BMW.

Šim nolūkam tika izmantots BMW 3. sērijas modelis (E36 – rūpnīcas indekss), kas debitēja 1990. gadā un šobrīd sarunvalodā Latvijā tiek dēvēts par žurku. Rezultātā 1993. gadā BMW nāca klajā ar BMW 3. sērijas "Compact" modeli, kas bija tikai trīsdurvju versijā un kas atšķirībā no citiem populārajiem kompaktajiem hečbekiem bija ar aizmugurējo riteņu piedziņu.