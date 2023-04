65% Latvijas jauniešu iegādē dotu priekšroku tieši elektroauto

Iegādājoties personīgo automašīnu, 65% Latvijas jauniešu dotu priekšroku tieši elektroauto, un puse – atbalsta pilnīgu atteikšanos no auto ar iekšdedzes dzinēju, secināts AS "Latvenergo" erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" ietvaros veiktajā aptaujā. Tomēr pētījums iezīmēja arī to, ka jauniešu zināšanās par elektroauto vēl arvien populāri ir dažādi mīti, kā arī pietrūkst izpratnes par to, kas ir elektromobilitāte.

Jo jaunāki respondenti, jo vairāk kā savu pirmo auto tīko tieši elektromobili – 74% jauniešu 14 gadu vecumā iepretim vien 55% jauniešu 18 gadu vecumā. Līdzīgi rezultāti arī par atbalstu pilnīgai pārejai uz elektroauto – tam piekrīt 58% jauniešu 14 gadu vecumā un 57% – 15 gadu vecumā, bet tikai 44% no aptaujātajiem 18 gadīgiem jauniešiem. Tas nozīmē, ka ar katru jaunāku paaudzi pieaug izpratne par elektroauto lietojamību un nepieciešamību.

Aptauja iezīmē, ka no šī soļa atturēt varētu elektroauto cena – 77% uzskata, ka elektroauto ir dārgāks nekā auto ar iekšdedzes dzinēju. Tomēr jāņem vērā, ka arī elektroauto iespējams iegādāties dažādās cenu kategorijās, turklāt, attīstoties elektroauto tirgum, paredzams, ka to iegāde kļūs arvien izdevīgāka. Pieejami arī dažādi valsts noteiktie atvieglojumi elektroauto īpašniekiem, piemēram, īpašas bezmaksas stāvvietas un citas samazinātas uzturēšanas izmaksas.

Pietrūkst zināšanu par elektroauto uzlādes iespējām

Kā lielāko neērtību saistībā ar elektroauto trīs ceturtdaļas (76%) aptaujāto jauniešu norādīja to, ka ir bažas par auto uzlādi, jo ir ļoti maz vietu, kur to izdarīt. Svarīgi šo mītu atspēkot, jo patiesībā jau šobrīd Latvijā ir pietiekami daudz uzlādes staciju, lai būtu iespējams nokļūt jebkur Latvijā, kur ir nepieciešams, kam arī piekrīt teju puse – 46% respondentu. "Elektrum" ir izveidojis 193 pieslēgumvietas, kur uzlādēt savu elektroauto, "e-mobi" ir 141 ātrā uzlādes stacija visā Latvijas teritorijā, kā arī pieejami dažādi citi privāti un publiski pieejami uzlādes punkti.

Taisnība ir arī tiem 65%, kas norādījuši, ka elektroauto var uzlādēt mājās – būs vajadzīgs vien speciāls uzlādes kabelis, ko nepieciešams tikai pievienot kontaktligzdai un uzlādes spraudni automašīnai. Turklāt, ja uzlādei nepieciešama lielāka jauda, nekā mājsaimniecības kontakligzda ļauj izmantot, un mājoklī tāda ir pieejama, iespējams arī izmantot speciālu uzlādes ierīci jeb "Wallbox", kas ļaus elektroauto uzlādēt ātrāk.

Jāveicina jauniešu izpratne par elektromobilitātes nozīmi

Ar terminu "elektromobilitāte" apzīmē konceptu, kas veicina pāreju uz pilnībā elektrizētiem pārvietošanās līdzekļiem. Tomēr vairums aptaujāto šo jēdzienu uztver plašākā nozīmē, nekā to būtu pareizi lietot. Visvairāk jauniešu (81%) norādījuši, ka elektromobilitāte ir iespēja ceļot, iegādājoties visas biļetes internetā un lietotnēs, kas ir maldīgs priekšstats.

Tikai otrs jauniešu vidū biežāk izvēlētais elektromobilitātes raksturojums ir atbilstošais – 77% jauniešu norādījuši, ka tā nozīmē pāreju uz elektrizētiem pārvietošanās līdzekļiem. Biežāk šo kā vienu no atbildes variantiem izvēlējušies aptaujātie vīriešu dzimuma respondenti – 81%, savukārt sievietes – 75%. Savukārt 74% no aptaujātajiem ar elektromobilitāti saprot arī iespēju aplūkot visu pasauli digitāli – izmantojot interneta un ierīču piedāvātās iespējas, piemēram, pasaules karšu lietotnēs "pastaigāt" pa saulainām Itālijas ieliņām. Šīs iespējas ceļotgribētājiem jau ir ilgāku laiku, kamēr elektromobilitāte savu nozīmi pārvietošanās kontekstā ieguvusi pēdējo gadu laikā.

Lai gan lielākā daļa jauniešu pāreju uz elektrizētiem pārvietošanās līdzekļiem uztver kā daļu no elektromobilitātes koncepta, vienlaikus tiem ir aplama izpratne, pieņemot, ka jebkas, kas saistīts ar digitālo vidi – ceļošanas pakalpojumu pieejamība internetā, iespējas apskatīt pasauli, izmantojot digitālās lietotnes – arī ir elektromobilitāte. Šī jēdziena precīza izpratne un nejaukšana ar cita veida pieejamām iespējām un pakalpojumiem jauniešu vidū vēl ir jāveicina.