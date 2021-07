700 ZS jaudīgs 'Porsche' uzstādījis jaunu rekordu Nirburgringā

Ar "Manthey Performance" pakotni aprīkotais "Porsche 911 GT2 RS" nule kā lauzis Nirburgringas Nordšleifes trases rekordu sērijveida automobiļiem. Testa pilots Larss Kerns 20,8 kilometrus garo trasi mēroja 6:43,300 minūtēs, sasniedzot jaunu labāko apļa laiku sērijveida automobiļiem.

Rekordu Nirburgringā pie 700 zirgspēku jaudīgā "911 GT2 RS" stūres Larss Kerns sasniedza 14. jūnijā notāra klātbūtnē. Jauno "Performance" pakotni izstrādājuši "Porsche" inženieri Veizahā un "Manthey" Nordšleifes speciālisti Meuspahā.

Līdzšinējo rekordu pārspēj par 4,747 sekundēm

Plāns bija lauzt pašreizējo 6:48,047 minūšu sērijveida automobiļu rekordu. Kerns pie "911 GT2 RS" stūres šo plānu īstenoja ar uzviju un iepriekšējo laiku pārspēja par 4,747 sekundēm, izmantojot koplietošanas ceļiem paredzētās "Michelin Pilot Sport Cup 2 R" riepas un braucot ar 185,87 km/h vidējo ātrumu.

"Mūsu "GT" klienti bieži vien savus automobiļus izmanto trasēs," norāda modeļu līnijas "911/718" viceprezidents Franks-Štefens Valisers. ""Manthey" un "Porsche" inženieri kopīgi izstrādājuši nevainojami pielāgotu pakotni, kas ļauj "911 GT2 RS" sasniegt vēl lielāku veiktspēju," piebilst Valisers.



Larss Kerns rekordu pārspēja, neskatoties uz siltiem laikapstākļiem un +41 grādu trasē. "911 GT2 RS ar "Manthey Performance" pakotni "pielīp" trasei kā līme – jūs jūtaties kā sacīkšu automobilī, it sevišķi ātros līkumos. Tas ir patiesi elpu aizraujoši, kā šis automobilis spēj izmantot tā 700 ZS, un cik pārsteidzoši labi tas bremzē, vienlaikus ļaujot saglabāt kontroli," saka Kerns.

Detaļas, kas precīzi pielāgotas viena otrai

"Porsche Tequipment" pakotni "Manthey Performance" veido šasija, aerodinamikas un bremžu sistēmas detaļas, kas radītas īpaši "911 GT2 RS". Tāpat tā ietver "Weissach" pakotnes vieglos magnēzija lietos diskus.

'"Performance" pakotnes individuālās sastāvdaļas ir precīzi pielāgotas viena otrai. Tās pilnībā efektīvas kļūst vien tad, kad uzstādītas kopā," skaidro "Porsche AG" individualizācijas un klasikas nodaļas viceprezidents Aleksandrs Fabigs.

"Tādējādi šis komplekts šobrīd pieejams vien kā vesela pakotne. Individuālos piedāvājumus šobrīd vēl izvērtējam," piebilst Fabigs.

Aerodinamikas komponentes ir pirmās, kuras piesaista skatienu. Papildu atloki uz priekšējā spoilera palielina piespiedējspēku priekšējai asij, apvienojumā ar karbona šasijas detaļām un papildu gaisa novirzīšanas elementiem priekšējo riteņu rajonā.

Piespiedējspēks pie 200 km/h palielinās no 49 līdz 70 kilogramiem, bet aizmugurējā asī pie tā paša ātruma – no 93 līdz 200 kilogramiem. To nodrošina jauns aizmugurējais spoilers, modificēts gaisa izkliedētājs un Aero diski aizmugurējos riteņos.

Sacīkšu trasēm optimizēto regulējamo amortizatoru izstrādē izmanto "Porsche" un "Manthey" vairāku gadu garumā gūto autosporta pieredzi. Priekšējos amortizatorus var pielāgot trīs dažādos uzstādījumos, bet aizmugurējos – četros uzstādījumos.

Īpaši sacīkšu bremžu kluči PCCB keramisko bremžu sistēmai samazina efektivitātes zudumu, vienlaikus uzlabojot atsaucību un kontroles precizitāti. Bremžu līnijas ar tērauda apvalku nodrošina vēl tiešāku pedāļa atsaucību.

Magnēzija diski, kuru izmērs priekšā ir 20 collas un 21 colla aizmugurē, nodrošina 11,4 kg svara ietaupījumu. Tie pieejami briljanta sudraba, melnā, zelta, baltā zelta metālikas un platīna krāsā.

Papildu ūdens tvertne starpdzesētāju apsmidzināšanai kopējo sistēmas apjomu palielina par aptuveni deviņiem litriem, tādējādi palielinot laiku starp uzpildēm.

"Ar šīm jaunajām detaļām mēs ārkārtīgi labu automobili esam padarījuši vēl labāku," secina GT automobiļu nodaļas viceprezidents Andreass Prēningers.

"911 GT2 RS" ar "Manthey Performance" pakotni ir ideāli pielāgota to klientu vēlmēm, kuriem patīk ar savu automobili doties uz trasi. Šis 6:43,330 minūšu apļa laiks ir līdzvērtīgs 6:38,835 minūtēm vecajam īsākajam variantam, tāpēc tas ir patiess panākums," tā Prēningers.

"Porsche Tequipment" pakotni "Manthey Performance" tagad iespējams pasūtīt arī "Porsche" centros Eiropā, tostarp Latvijā.