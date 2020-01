Aizvadītā gada nozīmīgākie notikumi OCTA nozarē

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 2019. gads OCTA nozarei bija salīdzinoši mierīgs, informēja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins. Apdrošinātāji un citi nozares spēlētāji vairāk uzmanības veltīja dažādu inovāciju izstrādei un ieviešanai, kas vērstas uz klientu apkalpošanas servisu uzlabojumiem. Tāpat turpinājās darbs pie nozares regulējošās likumdošanas sakārtošanas.

Februārī LTAB biedru pilnsapulce atkārtoti valdes priekšsēdētāja amatā uz trim gadiem ievēlēja Jāni Abāšinu. LTAB valdes priekšsēdētājs nākamajam trīs gadu darbības periodam izvirzījis trīs galvenos mērķus. Pirmkārt – ciešākas saiknes veidošana ar visiem un ikvienu OCTA sistēmas dalībnieku, skaidrojot to tiesības, iespējas, pienākumus un pareizu rīcību ikviena apdrošināšanas gadījuma risināšanā. Otrkārt, lielāku resursu ieguldīšana klientu servisa uzlabošanā un nozares standartu sakārtošanā. Treškārt, OCTA sistēmas sociālās lomas skaidrošana, sniedzot iespēju autovadītājiem izprast to kā, kur un kāpēc nonāk līdzekļi, ko tie samaksā par polisi.

2019. gada 1. maijā stājās spēkā grozījumi OCTA likumā. Grozījumu mērķis bija papildināt spēkā esošā likuma normas, jo ieviestie risinājumi novērš praksē konstatētās nepilnības un rada uzlabojumus CSNg cietušo personu, apdrošinājumu ņēmēju un autovadītāju interesēm.

Jūnijā Konkurences padome (KP) nāca klajā ar ziņojumu par konkurenci OCTA nozarē. Divu gadu laikā kopš KP veica OCTA tirgus izpēti, LTAB sadarbojās, sniedzot visu informāciju un skaidrojot tirgus specifiku. Pēc iepazīšanās ar KP sniegtajām rekomendācijām, nozares dalībnieki veica virkni ierosināto reformu galvenokārt informācijas aprites jomā starp OCTA tirgus dalībniekiem.

Visa gada garumā apdrošinātāji, līdzīgi kā ikviens, sekoja līdzi Lielbritānijas centieniem izstāties no Eiropas Savienības. Arī nākamgad turpināsies izstāšanās sarunas, un, lai arī kāds būs "Brexit" gala iznākums, Lielbritānija arī pēc izstāšanās no Eiropas Savienības, paliks Zaļās kartes sistēmā, tādēļ radikālas izmaiņas nav paredzamas. Šobrīd ir sniegta neoficiāla informācija, ka pēc galīgās Apvienotās Karalistes izstāšanās, tajā tāpat iebraukt varēs vienkārši ar OCTA standartlīgumu, kas ir derīgs visās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, un papildus nevajadzēs iegādāties Zaļo karti.

Šajā gadā LTAB saņēma atzinību par izstrādāto un ieviesto Mobilā saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA. Vispirms septembrī LTAB īstenotā skaidrojošā kampaņa "Mobilais saskaņotais paziņojums" (Three steps to safe roads) saņēma zelta godalgu pasaules vislielākajā sabiedrisko attiecību jomas konkursā IPRA "Golden World Awards 2019" tradicionālo un jauno mediju integrācijas kategorijā. Savukārt decembrī Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija piešķīra LTAB Mobilā saskaņotā paziņojuma funkcijai augstāko apbalvojumu "Platīna pele" par veiksmīgāko e-paraksta integrācijas risinājumu. Tāpat LTAB ieguva arī "Latvijas mobilā telefona" speciālbalvu.

Gada nogalē LTAB uzsāka pārvākšanos uz jaunajām biroja telpām. Efektivizācijas nolūkos LTAB maina biroja atrašanās vietu, un no nākamā gada janvāra vidus LTAB juridiskā un fiziskā adrese būs Rīga, Toma iela 4.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Seesam Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.