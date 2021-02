Apbalvojumi komerctransportam palīdz uzņēmumiem izvēlēties piemērotāko modeli

Pat ar lielu zināšanu bagāžu izvēlēties labāko produktu tirgū nav viegli. Ja jauniegādātais personiskais automobilis neattaisno uz to liktās cerības, tas parasti rada tikai pagaidu neērtības, savukārt neveiksmīgi izvēlēts komerctransports var sagādāt nopietnas problēmas. Dažādi jaunāko komercauto modeļu salīdzināšanas ikgadējie konkursi kļūst par vienu no ērtākajiem informācijas avotiem uzņēmumu pārstāvjiem.

Šādi orientieri ir īpaši svarīgi jaunā un vēl neapgūtā sfērā – elektriskā komercauto tirgū. Piemēram, jaunāko auto modeļu konkursu rezultāti liecina, ka jaunais "Citroën ë-Jumpy" ir augsti novērtēts savā tirgus segmentā. Šis modelis uzvarēja jaunajā nominācijā "Labākais elektriskais komerctransports" Lielbritānijā populārajā automobiļu salīdzināšanas portālā "Parkers", tāpat šis automobilis ieguvis apbalvojumus arī dažādos mazāk pazīstamos konkursos.

Nodrošina aktuālāko informāciju

Konkursa "Lietuvas komerctransports 2020" žūrijas biedrs un kompānijas "AD Rem transport" direktors Antanas Šimelis pauž nožēlu, ka Citroën ë-Jumpy nepaspēja ierasties Baltijas tirgū uz pagājušā gada konkursu. Kā norāda uzņēmējs, elektrifikācija automobiļu jomā ir sasniegusi tādu līmeni, ka šādi modeļi jau ir nopietni izskatāmi ne tikai kā zīmola vēstneši ekoloģiski atbildīgai kompānijai.

"Mēs vēlamies savā autoparkā nomainīt vienu mazo automobili, tādēļ tieši par tamlīdzīgu modeli šobrīd domāju. Elektromobilis vairs nav luksusa vai imidža prece, bet gan ekonomiski izdevīgs transportlīdzeklis, kas īpaši piemērots nelielu distanču mērošanai," komentē uzņēmējs.

Pēc viņa vārdiem, būtiskākā priekšrocība komercauto ikgadējos konkursos ir koncentrēta informācija par jaunumiem tirgū un iespēja patērētājiem uzzināt par jaunāko modeļu tehniskajām iespējām.

"Komercauto tirgū piedāvājums ir ļoti plašs, un to lietotāji ir ļoti dažādi. Šādi konkursi nodrošina iespēju izvēlēties sev jaunu modeli vai, ja autoparka atjaunināšana ir tikai vēl plānā, sekot līdzi tirgus jaunumiem. Šajos konkursos tiek salīdzinātas automobiļu tehniskās īpatnības un tādējādi nodrošināta interesentiem vērtīga informācija," norāda Šimelis.

Tāpat priekšrocība šādiem konkursiem ir tā, ka patērētājam informācija nav jāvāc no nulles, lai apgūtu autoražotāju jaunāko piedāvājumu. Ikgadējie automobiļu salīdzināšanas konkursi ļauj iegūt informāciju par katra jaunā komercauto modeļa priekšrocībām.

Palīdz pieņemt pareizo lēmumu

Kompānijas "Altas komercinis transportas" pārdošanas vadītājs Karolis Šimkus, kurš arī bija konkursa "Lietuvas komerctransports 2020" žūrijā, norāda – pareiza komercauto izvēle ietver daudz vairāk kritēriju nekā personiskā auto iegāde. Pēc viņa vārdiem, lai pamanītu komercauto modeļu dažādās atšķirības, nepieciešams daudz vairāk zināšanu, un šādu konkursu žūrija sniedz vispārēju un strukturētu informāciju par to.

"Rezultātā galalietotājam ir vieglāk izvēlēties – daudz ātrāk spēj fokusēties uz to, kas nepieciešams. Dažkārt gadās, ka klienti paši nepamana sīkākās detaļas. Līdz ar to, izmantojot jau apkopotu informāciju, patērētājs spēs pieņemt kvalitatīvāku lēmumu, nekā vērtējot visu no nulles paša spēkiem," komentē uzņēmuma pārstāvis.

Pēc viņa vārdiem, būtiskākais šādu konkursu mērķis ir informēt par jaunākajām izmaiņām komercauto tirgū. "Iespējams, patērētājs pat neapsvēra kādu citu modeli, jo iepriekš ar to vai citiem produktiem no tā ražotāja bijusi negatīva pieredze. Papildu zināšanas var izmainīt šādus uzskatus," norāda Šimkus. "Ja viens vai otrs modelis kļūst par konkursa uzvarētāju, tas piešķir spēcīgu emocionālo efektu potenciālajam pircējam – viņi zina, ka ir izvēlējušies to pašu, ko būtu izvēlējušies eksperti."

Izvērtēšanas kritērijiem jābūt vienādiem

Kā norāda Šimelis, uzņēmumi ar lielu autoparku mazāk pievērš uzmanību uzlīmēm uz automobiļa sāniem par uzvarām tajā vai citā konkursā. Lielie uzņēmumi vairāk paļaujas uz saviem speciālistiem un savu pieredzi, tomēr konkursā uzvarējušie modeļi var pievērst uzmanību jauniem risinājumiem.

"Ir daudz mazo uzņēmumu vai privāto meistaru, kuri ir mazāk ieinteresēti tehnoloģiskajās niansēs, tādēļ pievērš uzmanību tam, kā jaunos komercauto modeļus vērtē profesionāļi," norāda transporta kompānijas direktors.

Viņš uzskata, ka ārvalstīs rīkotu konkursu rezultāti ir saistoši arī patērētājiem Baltijā, jo ne tikai tirgū pieejamie komercauto modeļi, bet arī žūrijas vērtēšanas kritēriji ir tādi paši. Uzvarētāja tituls vienmēr ir priekšrocība, tomēr jāņem vērā arī konkrētā produkta piemērotība vietējam tirgum.

Lielisks piemērs tam ir britu "Parkers" rīkotais konkurss, jo žūrijas vērtēšanas kritēriji bija praktiski tādi paši kā "Lietuvas komerctransports 2020" konkursā. Runājot par "Citroën ë-Jumpy" (un citiem uz tās pašas platformas izstrādātajiem modeļiem) uzvaru, konkursa žūrija norādīja, ka šis automobilis uzstādījis jaunu standartu elektriskā komerctransporta spējās. Ir skaidri redzams, ka ražotājs šo automobili no nulles izstrādājis kā elektromobili, kas bez atkārtotas akumulatoru uzlādes spējīgs nobraukt līdz pat 300 kilometru distanci, vilkt līdz pat tonnu smagu piekabi un ne par centimetru nepiekāpjas kravas nodalījuma ietilpībā salīdzinājumā ar iekšdedzes dzinēja modeli.

"Patērētāji to ņem vērā, bet tik un tā galīgo lēmumu pieņem atkarībā no savām vēlmēm, ekspektācijām, vietējām cenām vai produkta lietojuma. Ikdienas ekspluatācijai katrs izvēlas to, kas viņam ir piemērotākais," rezumē Šimelis.

Eksperts norāda – iegādājoties komercauto, profesionālo konkursu rezultāti tiek ievēroti retāk, nekā izvēloties privāto auto atšķirīgo prioritāšu dēļ. Praktisku un ekonomisku apsvērumu dēļ mazāk uzmanības tiek pievērsts emocijām un dizainam, bet vairāk – ekspluatācijas izmaksām un vērtības atlikumam.