Auto apkope: kā ar mazām investīcijām paildzināt auto mūžu

Inflācijas un cenu kāpuma rezultātā katrs otrais Latvijas autovadītājs plāno atlikt ar automašīnu saistītus izdevumus, atklāja "Citadele Leasing" oktobrī veiktā iedzīvotāju apatuaja. Saprotami, ka ar vairāku izdevumu ierobežošanu, piemēram, automazgātavas pakalpojumu, profesionāla salona tīrīšanu, auto aksesuāru iegādi, ir iespējams samazināt izmaksas, tomēr ir vairāki auto apkopes darbi, kurus, veicot savlaicīgi, var izvairīties no neparedzētas un dārgas servisa apmeklēšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Citadele Leasing" eksperti ir sagatavojuši padomus – kā ar salīdzinoši mazākām izmaksām iespējams uzturēt savu auto tehniskā kārtībā un izvairīties no lielākiem izdevumiem servisā.

Sagatavo auto ziemai un izmanto to saudzīgi aukstajā laikā

Kaut arī nedzīvojam palmu un apelsīnkoku klimata joslā, kā arī temperatūras noslīdēšana zem nulles nav jaunums, tomēr šķiet, ka ziema un pirmā sniegainā diena katru gadu atnāk kā liels pārsteigums. Datums par ziemas riepu nomaiņu mums ir labi zināms, tomēr tas nav vienīgais, kas būtu jāizdara pirms aukstā laika iestāšanās. Savlaicīga sagatavošanās un auto lietošana aukstajā laikā palīdzēs paildzināt spēkrata mūžu.

Parastākie ziemas sezonas sagatavošanās darbi ietver – pārbaudīt, vai vējstiklu slotiņas nav nolietojušās, ieliet ziemas vējstiklu šķidrumu, pārbaudīt sprauslas, kā arī ieliet ziemas dzesēšanas šķidrumu.

Tāpat ik pa laikam būtu vērts pārbaudīt automašīnas akumulatoru, jo tā mūžs ir vidēji četri gadi. Ja auto pielec ne tik raiti kā vienmēr, no akumulatora ir izdalījumi, smakas vai lukturu gaisma paliek blāva, iespējams, ir laiks to nomainīt. Lai paildzinātu akumulatora mūžu, izvairies no audio sistēmas un citu elektroierīču izmantošanas, kamēr dzinējs ir izslēgts, un neaizmirsti izslēgt automašīnas apgaismojumu. Kopumā akumulators darbosies ilgāk, ja izvairīsies no īsiem pārbraucieniem, kuru laikā tas nespēj veikt pietiekamu uzlādi.

Pie maziem, bet svarīgiem darbiem pieder arī logu atvēršanas un aizvēršanas mehānisma pārbaude. Tas īpaši svarīgi būtu vecākām mašīnām, kurām mitrums ar laiku ir sakrājies logu ailēs, un sasalstot var sabojāt mehānismu, kad vēlēsimies atvērt logu. Iegādājoties silikona bāzes līdzekli un apstrādājot logu ailes, iespējams izvairīties no visa mehānisma nomaiņas.

Pasargā auto no rūsas

Īpaši ziemas apstākļos nepieciešams pasargāt auto no rūsas. Lai rūpētos par salonu, nomaini auduma auto paklājiņus uz gumijas. Auduma paklājiņi ziemā glabā mitrumu, kas izgaro un veido kondensātu salonā, ierobežojot redzamību, aizsvīstot logiem.

Svarīgi pārbaudīt arī durvju blīvējuma gumijas. Ja tās ir izdilušas, salonā būs auksts un mitrs. Turklāt durvis var piesalt, palielinot iespēju, ka nebūs iespējams iekļūt automašīnā. Aukstā laikā īpaši plastmasas detaļas kļūst daudz trauslākas kā rezultātā varat sabojāt, piemēram, durvju rokturi, mēģinot ar spēku atvērt durvis. Lai pasargātu blīvējumu, to iespējams apstrādāt ar silikona smērvielu, kas palīdzēs pret temperatūras izmaiņām.

Tāpat nepieciešams parūpēties par pret rūsas aizsardzību virsbūvei. Auto mazgāšana vismaz divas reizes mēnesī palīdzēs auto atbrīvot no dubļiem un sāls, kas var bojāt krāsojumu un ar laiku veicināt rūsēšanu. Pēc mazgāšanas ieteicams ar sausu lupatu vai dvieli noslaucīt durvju un logu ailes, nodrošinot, ka atlikušais mitrums neveicina to iesalšanu. Iespējama arī profesionāla pretkorozijas apstrāde auto virsbūvei un apakšai, kas ziemas laikā visvairāk būs pakļauta sāls un dubļu ietekmei.

Izveido svarīgo lietu komplektu ārkārtas gadījumiem

Gandrīz katram auto īpašniekam ir gadījušās auto ķibeles, kuru dēļ nācies "palikt uz ceļa" vai saukt pēc palīdzības. Palikšana nekurienes vidū ziemas apstākļos var būt īpaši bīstama, līdz ar to ieteicams sagatavot nepieciešamo lietu komplektu ārkārtas situācijām. Komplektā noteikti vajadzētu iekļaut kabatas lukturīti ar jaunu bateriju, pamata instrumentu komplektu un līmlenti, instrumentus rezerves riteņa nomaiņai vai cauruma īslaicīgai aizlāpīšanai, starta vadus auto piestartēšanai, gaisa pumpi. Protams, pārliecinieties, ka atstarojošā veste un trijstūris vienmēr atrodas savā vietā. Tāpat ziemā noderēs saliekamā lāpsta, vēl viena silto drēbju kārta un sega un vienreizējie roku sildītāji, ko var ielikt kabatā.

"Uzturēt auto labā kārtībā ir ne tikai nepieciešams drošības dēļ, bet tas palīdzēs arī ietaupīt ilgtermiņā, jo tik bieži nebūs nepieciešami nopietni remontdarbi. Ziema prasa īpašu uzmanību, jo auto ietekmē vairāki nelabvēlīgie faktori – sniegs, ledus, sāls, auto slīdēšana un biežāki negadījumi. Skaidrs, ka ne visas situācijas iespējams paredzēt, tomēr diezgan lielu daļu no izdevumiem un negadījumiem var novērst, iepriekš parūpējoties par savu auto," skaidro Pēteris Plaudis, "Citadele Leasing" vadītājs Latvijā.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par Latvijas iedzīvotāju auto uzturēšanas izmaksu dinamiku banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica oktobrī, tiešsaistē aptaujājot 1008 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.