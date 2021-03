Auto eksperts atklāj elektriskās ziemas braukšanas priekus un rūpes

Braucot ar elektromobili, rūpes par to, vai no rīta izdosies iedarbināt motoru, drīz aizmirstas. Taču parādās cita veida problēmas – ārkārtīgi zemā temperatūrā samazinās akumulatora efektivitāte, un, izmantojot salona apsildi, ievērojami sarūk auto sniedzamība. Lai arī pašā aukstākajā laikā atlikt braucienus ar jaunākajiem elektriskajiem modeļiem nav nepieciešams, braucieni jāplāno rūpīgāk, rēķinoties ar minētajiem faktoriem.

Piemēram, "Peugeot e-208" ar vienu uzlādi parasti varētu nobraukt 340 kilometrus, "Nissan Leaf" – 270; savukārt "Tesla Model 3 Standard Range Plus" – 448 kilometrus. Šie rādītāji tika iegūti, automobiļus izmēģinot atbilstoši WLTP testa protokolam, taču reālos apstākļos paveicamais attālums var būtiski atšķirties.

To ietekmē pat izvelētais aprīkojums un riepas. Milzīga nozīme ir braukšanas ātrumam: "Peugeot" lēš, ka, braucot ar konstantu 130 km/h ātrumu, nobraukuma rezerve sarūk divkārtīgi. Zemā āra temperatūra te ir izšķirošais faktors, jo elektriskais siltumsūknis viens pats nespēj piesildīt salonu, un, ieslēdzot papildu sildelementus, ievērojami pieaug enerģijas patēriņš.

Jāņa Bites profesionālās gaitas ir saistītas ar automašīnām – viņš vada AS "Latvijas valsts meži" (LVM) autoparku, kurā nu jau vairāk nekā septiņus gadus ir sastopami arī elektroauto. Tāpēc Bite ar prieku pieņēma izaicinājumu izmēģināt jauno "Peugeot e-2008", turklāt papildu vērtību testam piešķīra iespēja elektroauto pārbaudīt kārtīga sniega un sala apstākļos.

Pirmie iespaidi vienmēr ir saistīti ar auto izskatu. "Elektriskais "Peugeot e-2008" gan no ārpuses, gan iekšpusē ir identisks versijai ar iekšdedzes motoru," secina Bite. "Daudziem potenciālajiem pircējiem noteikti patiks, ka šeit viss ir ierasts un pazīstams: tie paši pedāļi, kloķi, pat bagāžnieks. Manuprāt, "Peugeot" ir pelnījis uzslavu gan par bagāžnieka izmēru, gan iespēju to pārdomāti un racionāli piemērot dažādām dzīves situācijām. Atšķirība tikai tāda, ka benzīna vietā auto prasīs, lai to piesprauž un pabaro no elektrības kontaktligzdas."

Mežinieku transporta pārvaldnieks ir pamanījis vēl kādu aspektu, kuram, grozi kā gribi, ikdienas ekspluatācijā ir sava nozīme. "Elektrouzlādes ligzda ir izvietota nevis auto degungalā vai kādā no priekšējiem spārniem, bet turpat, kur iekšdedzes versijas degvielas uzpildes kakls, proti, kreisās puses sānā virsbūves aizmugurējā daļā."

"No inženiertehniskā viedokļa parastā modeļa virsbūves pielāgošana elektromobiļa vajadzībām ir liels izaicinājums. Domāju, inženieriem nācās palauzīt galvu, lai paslēptu visus elektriskās sistēmas komponentus tā, lai viss strādātu, kā iecerēts, un nesagādātu neērtības, bet "Peugeot" tas ir izdevies lieliski. Testa laikā gan pamanīju, ka, piemēram, akumulatora bateriju blokam automašīnas apakšā būtu nepieciešama vēl nopietnāka aizsardzība no vides ietekmes, kas īpaši izpaužas ziemā," stāsta Bite, kura pārvaldītajā autoparkā tā darba specifikas dēļ agri vai vēlu atklājas vissīkākie konstrukciju trūkumi.

Jāpiebilst, ka modernajā krosoverā izmantotās elektriskās piedziņas daļas ir tādas pašas kā pilsētas mazauto "e-208": tajā uzstādīts elektromotors, kas attīsta 100 kW jaudu un 260 Nm lielu griezes momentu, un 50 kWh bateriju bloks.

"Uzsākot testa braucienu, termometra stabiņš bija noslīdējis līdz mīnus astoņu grādu atzīmei. Nopriecājos, kad "Peugeot e-2008" borta dators paziņoja, ka atlikušais nobraukums ar pilnībā uzlādētu bateriju būs 246 kilometri, jo saskaņā ar WLTP datiem "Peugeot e-2008" maksimālā sniedzamība ir 310 kilometru. Tomēr praksē pārliecinājos, ka sniedzamība diemžēl ievērojami samazinājās. Pēc 80 kilometriem ceļa borta dators vēstīja, ka atlikuši vairs tikai astoņdesmit. Tas nozīmēja pusi no sākotnēji plānotā attāluma, taču jāatzīst, ka 160 kilometru pilnīga komforta apstākļos nav peļami," testa iespaidos dalās Bite.

"Latvijas valsts mežu" pārstāvis par šādu pavērsienu gan nebija pārsteigts. "Ikviena mūsdienu elektromobiļa lielākais ienaidnieks ir ziemas sals, kas būtiski apēd baterijas enerģijas krājumus.

Transporta speciālists aicina pievērst uzmanību vēl kādam aspektam. "Ziemīgie laikapstākļi ietekmē arī uzlādes ātrumu. Tehniski "Peugeot e-2008" var uzlādēt, izmantojot līdzstrāvas lādētāju, ar jaudu līdz 100 kW, taču pieļauju, ka ziemas salā uzlādes ātrums būs mazāks, jo neatradu apstiprinājumu akumulatora bloka sildīšanas iespējai."

Elektriskie automobiļi bieži saņem uzslavas par to dinamiskajām spējām, ko nodrošina elektromotoru momentāni pieejamais griezes moments. Taču ikdienā daudz svarīgāka par strauju ieskrējienu ir laba vadāmība un plūdena gaita, kā arī spēja saglabāt saķeri apgrūtinātas braukšanas apstākļos.

"Ziemīgajā braucienā "Peugeot e-2008" pārsteidza ar negaidīti nosvērtu un pārdomātu uzvedību. Kā zināms, mūsdienu elektroauto momentānā grieze, ko tie pievada velkošajiem riteņiem, ir ļoti iespaidīga. Tāpēc ziemas apstākļos, kad brauktuvi klāj ledus un sniegs, autovadītājam rodas papildu izaicinājums gudri apieties ar spēcīgo paātrinājumu. Pretējā gadījumā var iebraukt grāvī vai iekulties citās nepatikšanās," stāsta Bite.

"Man par pārsteigumu "Peugeot e-2008" elektronika neļāva buksēt priekšējiem riteņiem – tā pietur jaudu līdz brīdim, kad zem riteņiem atkal parādās saķere. Tas ir ne tikai gudri, bet arī droši, jo saudzē nervus un aiztaupa lieku stresu, īpaši ja pie stūres ir nepieredzējušāks autovadītājs."

Biti uzrunājis arī "Peugeot e-2008" eksterjera dizains. Viņš to vērtē kā modernu un pamanāmu, turklāt, ņemot vērā izmērus, viņaprāt, auto ir ļoti praktisks, un tā piemērotību ikdienai stiprina lielāks klīrenss un relatīvi lieli riteņi.

""e-2008" ir labs ekonomiskais variants ģimenei, turklāt to vienlīdz droši un komfortabli var lietot gan ziemā, gan vasarā. Skaidrs, ka salīdzinājumā ar iekšdedzes motora "Peugeot 2008" elektriskā versija ir dārgs pirkums. Taču tiem, kuri ir nobrieduši pārsēsties 100% elektriskajā auto, jaunais "Peugeot e-2008" ir lielisks sākums," rezumē speciālists.