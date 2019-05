Foto: Latvijas 'Porsche' klubs ar braucienu pa Kurzemi atklājis vasaras sezonu

Sestdien, 18. maijā, Latvijas "Porsche" klubs atklāja vasaras sezonu – ap 500 kilometru braucienā pa Kurzemi devās 25 kluba biedri ar saviem spēkratiem, no kuriem zīmīgākie bija "Porsche 911 GT3", "Porsche Carrera T", "Porsche 718 Cayman GTS" un kā īpaša odziņa bija arī jaunās paaudzes "Porsche 911" (992 – rūpnīcas indekss), kas tikai nesen nonācis tirdzniecībā.

Latvijas "Porsche" klubs vasaras sezonu ik gadu uzsāk ar kopīgu braucienu maijā. Šogad maršruts tika izvēlēts Kurzemē – automobiļi no Rīgas devās uz Talsiem, tad Irbeni un Ventspili, bet atpakaļceļš uz Rīgu tika mērots caur Jelgavu.

Tāpat zīmīgi, ka no šī gada Latvijas "Porsche" klubam ir ievēlēts jauns prezidents – Kristaps Rikāns, kurš ikdienā vada starptautiska IT uzņēmuma filiāli Latvijā, bet brīvbrīžos bauda braucienus ar kādu no savā kolekcijā esošajiem "Porsche" spēkratiem.

Pirms "Porsche" kluba sezona noslēguma septembrī vasarā vēl ir plānoti dažādi kluba biedriem paredzēti pasākumi, tostarp kopā ar kolēģiem no Lietuvas "Porsche" kluba.

Latvijas "Porsche" klubs plāno paplašināt savu darbību un labprāt savā pulkā aicina jaunus biedrus.