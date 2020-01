Interneta hits: superauto lukturi kā acis Tūnbergas dusmīgajā ģīmetnē

Nedēļas nogalē par interneta hitu kļuvusi fotogrāfija ar "Nissan GT-R" superauto, kam virsbūves aizmugurējā daļā uzlīmēta zviedru vides aktīvistes Grētas Tūnbergas ģīmetne dusmīgā grimasē, bet automobiļa sarkanie lukturi ir viņas acu vietā, radot ērmīgu un reizē komisku veidolu. Vienas dienas laikā ar šo attēlu "Facebook" soctīklā dalījušies tūkstošiem cilvēku.

Fotogrāfiju uzņēma un publicēja Itālijas kompānija "Speciale Garage", kas specializējas automobiļu pārlīmēšanā ar plēvi. Par šablonu projektā tika izmantota fotogrāfija no Tūnbergas nu jau leģendārās emocionālās uzrunas ANO klimata konferencē Ņujorkā, kas pusauga zviedrieti padarīja atpazīstamu visā pasaulē.

Kopš Tūnbergas leģendārās uzstāšanās viņas ģīmetnes līmēšana uz automobiļa ar kādu tekstuālu piebildi, piemēram, "How dare you?" (kā jūs uzdrīkstaties – tulk.; citāts no Tūnbergas uzrunas) vai "F*ck you, Greta!" (ej tu dillēs, Grēta – tulk.), ir visai populāra jaudīgu auto entuziastu vidū visā pasaulē. Tomēr vēl neviens no radošajiem risinājumiem līdz šim nebija sasniedzis tik augstu popularitāti soctīklos.

570 zirgspēku jaudīgais "Nissan GT-R" motors izplūdē izvada 300 gramus CO2 uz kilometru. Salīdzinājumam – tas ir divkārt vairāk nekā, piemēram, "Nissan Qashqai" apvidniekam ar dīzeļdzinēju.