Latviešu 'Dartz' plāno atjaunot pirmo krievu marku 'Frese' elektromobiļu ražošanai Ķīnā

Latvijā bāzētā bruņoto automobiļu izstrādes kompānija "Dartz Motorz", kas sevi pozicionē kā ideoloģisko "Russo-Balt" markas pēcteci, paziņojusi par ieceri atjaunot krievu pirmo auto marku "Frese". Ar šo marku plānots Ķīnā ražot elektromobiļus.

Inženieris Pjotrs Freze pazīstams ar to, ka kopā ar atvaļinātu jūras spēku virsnieku Jevgēņiju Jakovļevu izstrādāja un 1896. gadā sabiedrībai prezentēja "pašgājējratus" – būtībā pirmo krievu automobili. "Frese" markas automobiļu ražošana tika uzsākta vēlāk – 1902. gadā. Savukārt 1910. gadā Freze savu rūpnīcu pārdeva "Russo-Balt" markai.

Tagad Latvijā bāzētais "Dartz Motorz", kurš sevi uzskata par "Russo-Balt" tradīciju turpinātāju, nolēmis atjaunot "Frese" marku, ar kuru Ķīnā tiktu ražoti elektromobiļi, raksta izdevums "Kommersant". Pagaidām detalizētāka informācija par projekta iecerēm nav.

Foto: Arhīva foto

Līdz šim "Dartz Motorz" pasaulē ir atpazīstams ar militāra stila bruņoto apvidus automobiļu izstrādi – to montāža tiek organizēta Igaunijā. Piemēram, 2016. gadā šis Latvijas uzņēmums paziņoja, ka ir gatavs izstrādāt limuzīnu tobrīd jaunievēlētajam ASV prezidentam Donaldam Trampam. Nav zināms, vai pats Tramps par šādu piedāvājumu tika informēts, tomēr viņš joprojām brauc ar "The Beast" limuzīnu, kas izstrādāts no "Cadillac" agregātiem.