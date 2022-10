Pēc sānslīdes krustojumā 21 gadu vecs 'Hyundai' vadītājs uzsāk bēgšanu no policijas

Sestdien, 1. oktobrī, ap pulksten 22.00, patrulējot Iļģuciema apkaimē, Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes darbinieki pamanīja transportlīdzekli "Hyundai", kura vadītājs apļveida krustojumu izbrauca ar sānslīdi, pēc kā uzsāka bēgšanu no policijas ekipāžas.

Pamanot agresīvo braucēju, policijas darbinieki, izmantojot speciālos gaismas un skaņas signālus, centās apturēt transportlīdzekli, taču tā vadītājs uzsāka bēgšanu ar automašīnu, bet pēc pārsimt metriem apstājās un turpināja bēgšanu kājām daudzdzīvokļu mājas pagalmā.

Ātri vien 21 gadus vecais vīrietis tika panākts un aizturēts, pielietojot fizisku spēku un rokudzelžus. Jauneklis bija agresīvs un vēlējās izkauties ar kārtības sargiem. Tāpat viņš skaidroja, ka bēdzis, jo viņam nepatīkot policijas darbinieki, tādēļ arī nevēloties runāt.

Pārrunu laikā no jaunā vīrieša izelpas bija jūtama stipra alkohola smaka, arī pats jauneklis atzina, ka lietojis alkoholiskos dzērienus, tomēr no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā atteicās.

Pārbaudot datus, konstatēts, ka viņam nav derīgas autovadītāja apliecības.

Ņemot vērā visus apstākļus, notikuma vietā ieradās Valsts policijas ekipāža, tomēr vīrietis turpināja uzvesties agresīvi un nevēlējās veikt reibuma pārbaudi, tādēļ tika nogādāts Tvaika ielā reibuma noteikšanas ekspertīzei.

Tāpat likumsargi pamanīja, ka bēgošā vadītāja transportlīdzeklim lielā daudzumā izplūdusi eļļa, tādēļ notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai novērtu iespējamās sekas.

Pēc agresīvā vīrieša nogādāšanas Tvaika ielā viņš arī tur kategoriski attiecās no medicīniskās pārbaudes. Līdz ar to par braukšanu bez tiesībām un attiekšanos no medicīniskās pārbaudes Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.