Raidījuma "Ātruma cilts" rubrikā "Bez ABS" šoreiz viesojas viens no itāļu autobūves skaistākajiem modeļiem – Latvijā un Baltijā vienīgais "Alfa Romeo Montreal".

Spēkrata saimnieks Egils Simanovskis to pirmo reizi pamanīja "Alfa Romeo" saietā Anglijā, kur nonāca nejaušības dēļ. Unikālais auto iekaroja viņa sirdi, un vienu no tā modeļiem Egils atveda uz dzimteni. Pirmie šī auto modeļi ražoti no 1970. gada, bet pasaules automīļu uzmanību "Alfa Romeo Montreal" piesaistīja 1967. gadā, kad itāļi to ar lepnumu atrādīja starptautiskajā tirdzniecības izstādē "Expo 67" Monreālā.

No itāļiem varam mācīties, kā dzīvot ar stilu un kaislību, secina Pauls Timrots izbraukuma laikā. "Alfa Romeo Montreal" ir dizaina pērle, sākot no unikāla spidometra, kura rādītāji jāreizina ar 10, līdz gofrētajam jumtam. Skaistās "Alfas" gaitas īpašības ir labākas, nekā varētu gaidīt – auto iet līdzeni un tam ir mūsdienīga svara un jaudas proporcija, 200 zirgspēki pie svara nedaudz virs tonnas. "Alfa Romeo Montreal" nav daudz ekstru, bet braukšanai pietiek ar sešiem slēdžiem un bremžu pastiprinātāju.

Ir arī skaidrs, ka šis nav ikdienas auto, jo tas uz 100 kilometriem patērē 17 litrus degvielas, kas arī pielika punktu šo modeļu ražošanai 70. gadu degvielas krīzes laikā. Līdz 1976. gadam kopumā saražoti ap 4000 šī modeļa automobiļu, bet šobrīd no tiem varētu būt saglabājušies tikai puse, tāpēc Latvijā un tuvāko 500 kilometru rādiusā šis ir unikāls spēkrats.

Egils ir pārliecināts, ka šis ir auto ar savu dvēseli, tādēļ iespēju robežās cenšas to saglabāt tuvu oriģinālam. Kā šādu retumu vispār iespējams restaurēt un kādas pārmaiņas tam vēl priekšā, tiek noskaidrots jaunajā raidījuma sērijā.

