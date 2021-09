Gudrā stratēģija Skandināvijā veicinājusi rekordzemu smēķētāju īpatsvaru

Eiropas Komisija norāda, ka tradicionālās cigaretes ir lielākais risks veselībai, kas ik gadu ir cēlonis vai viens no cēloņiem 700 tūkstošiem nāvēm Eiropas Savienības valstīs. Latvijā ir viens no augstākajiem vēža slimnieku īpatsvariem, ko izraisījusi cigarešu atkarība. Turpretī veiksmes stāsts ir Skandināvija, kas divdesmit gadu laikā ir praktiski izskaudusi cigarešu smēķēšanu jauniešu vidū un samazinājusi smēķētāju skaitu līdz rekordzemam līmenim.

Ar dažādu valstu pieredzi Bezdūmu nozares asociācijas rīkotajā seminārā dalījās nozares pārstāvji no dažādām valstīm. Nils Erlimo (norvēģis), Swedish Match komunikācijas direktors Norvēģijā un Baltijā, pastāstīja par Skandināvijas pieredzi, kā tā divdesmit gados kļuva par bezdūmu sabiedrību. Stratēģija, kas valstij atmaksājās, bija veicināt pāreju no cigaretēm uz alternatīviem bezdūmu produktiem, saprotot, ka cīnīties par pilnīgu smēķēšanas atmešanu ir ļoti grūti. Erlimo atzīst, kaut ir dažādi valstī noteikti ierobežojumi arī citiem produktiem, tomēr alternatīvo bezdūmu produktu tirgus pakāpeniski ir attīstījies jau daudzus gadus. Kā vienus no pieprasītākajiem alternatīvajiem produktiem viņš min nikotīna spilventiņus, kas nerada dūmus, nav pakļauti degšanas procesam, līdz ar to nerada ietekmi, piemēram, uz plaušām. Viņš min, ka smēķēšana ir kaitīga, un, ja kāds draugs vaicātu par smēķēšanu, viņš ieteiktu izbeigt to darīt. Bet smēķēšana ir atkarība, līdz ar to, ja nevar atmest, tad tradicionālo cigarešu vietā ir jāizvēlas mazāk kaitīgi produkti.

Erlimo salīdzina Latviju ar citām Skandināvijas valstīm – Latvijā regulārie smēķētāji veido 31%, kamēr Norvēģijā to ir 9% un Zviedrijā – 7%. Viņš arī pauž izbrīnu, ka Latvijā 43% vīriešu ir atkarīgi no smēķēšanas un ir pastāvīgie smēķētāji. Labāka situācija Latvijā ir ar sievietēm – 19%. Salīdzinājumam Zviedrijā un Norvēģijā cigaretes ikdienā lieto vien 7% smēķētāju un 5% ik pa laikam, bet 18% pārgājuši uz alternatīviem produktiem kā nikotīna spilventiņiem un snusu.

Ja salīdzina pēdējos 20 gadus, tad cigarešu smēķētāju īpatsvars vecuma grupā no 16 – 24 gadiem nokrities no 18% līdz 2% lietotāju starp vīriešiem, bet no 30% līdz 1% starp sievietēm. Tas nozīmē, ka jaunieši Norvēģijā vairs neizvēlas smēķēt veselībai tik kaitīgās cigaretes, bet, piemēram, lietot jau daudzreiz mazāk kaitīgos atkarību produktus - nikotīna spilventiņus, snusu vai citus alternatīvus produktus. Tas devis rezultātu, jo Zviedrija un Norvēģija ir starp trim valstīm ar viszemāko vīriešu īpatsvaru Eiropas Savienībā, kas slimo ar onkoloģiskām saslimšanām. Savukārt Latvija ierindojas četriniekā ar visaugstāko vīriešu saslimstību ar vēzi. Norvēģu eksperts atzīst, ka skandināvu pieredze rāda, ka cilvēki neatsakās no smēķēšanas, bet izvēlas zinātnē atzītus bezdūmu produktus, kas jau ilgstoši ir tirgū. Latvijā alternatīvo produktu tirgus tikai attīstās.

Ingmar Kurg, NNA of Smokefree valdes loceklis (Igaunija) norāda, ka normatīvajam regulējumam valstī ir liela ietekme. Kā piemēru viņš min šķidrumus elektroniskajām cigaretēm, kurām Igaunijas parlaments noteica augstu akcīzes nodokli – 0,2 eiro par mililitru. Rezultātā produkts kļuva tik dārgs, ka igauņi sāka to iegādāties melnajā tirgū, maisīja paši šķidrumu vai arī iegādājās Latvijā, jo cena bija teju divas reizes zemāka. Valstī tika veikti dažādi aprēķini, kas ļāva secināt, ka 62%-80% šo produktu veidoja pelēkais un melnais tirgus, kas nozīmē, ka plānotie nodokļi nenonāca valsts budžetā. Turklāt valdība nonāca līdz secinājumam, ka jaunieši sāka lietot vairāk šo produktu un paši taisīja šķidrumu, kas radīja augstus drošības riskus. Cerētais rezultāts izpalika.

Felicita Catanzaro, Zinātnes programmu vadītāja, Philip Morris International, seminārā atzina, ka bezdūmu produkti ir labāka alternatīva par cigaretēm. Viņa norāda, ka arī nākotnē pasaulē miljards cilvēku smēķēs. Tāpēc veselības eksperti meklē alternatīvas, kā veicināt, lai izvēlas mazāk kaitīgus veselībai smēķēšanas produktus. Un viens no secinājumiem ir, ka jādod alternatīvas cigaretēm, kas ir bezdūmu produkti. Nikotīns cigaretēs nav tā izejviela, kas rada nāvējošās briesmas veselībai, bet gan ķīmiskie savienojumi, kas rodas degšanas rezultātā.

Tāpēc arī industrija mainās un meklē jaunus alternatīvus produktus, lai mazinātu veselības riskus smēķētājiem un sabiedrībai kopumā. Kā pozitīvu piemēru eksperte min Japānu, kur smēķētāju pievēršanās IQOS produktiem ir būtiski samazinājusi cigarešu smēķētāju skaitu. Japānā desmit gadu laikā izdevies mainīt produktu struktūru – ja 2010.gadā cilvēki smēķēja tikai cigaretes, tad 2019.gadā cigarešu smēķētāju skaits samazinājās par 7 procentpunktiem, atdodot vietu alternatīviem produktiem. Viņa norāda, ka jāņem vērā, ka, ja nebūtu alternatīvu bezdūmu produktu, smēķētāji turpinātu smēķēt cigaretes. Arī pētījumi to apliecina – 99% IQOS smēķētāju atzinuši, ka pirms tam bijuši regulārie cigarešu lietotāji.

Ar mērķi iepazīstināt jaunākos sabiedrības aptaujas datus un atklāti diskutēt par smēķēšanas kaitējuma samazināšanas politiku un alternatīvām, Bezdūmu nozares asociācija rīkoja semināru "Bezdūmu sabiedrības veidošana Latvijā un ārvalstīs". Seminārā piedalījās nozares profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm, kas ļāva iepazīties ar ārvalstu pieredzi, kļūdām un panākumiem virzībā virzībā uz bezdūmu sabiedrību.