Starp būtiskākajiem LTV darbību ietekmējušajiem notikumiem 2023.gada pirmajā pusgadā kompānijas vadības ziņojumā minēts papildu valsts budžeta dotācijas piešķīrums 1,512 miljonu eiro apmērā tekošā kalendārā gada periodam un ik gadu turpmāk. No tā būtiskākā daļa novirzīta LTV satura ražošanā iesaistīto un administrācijas darbinieku atalgojuma palielināšanai. Līdztekus tam daļa šo resursu ir novirzīti satura iepirkšanai no neatkarīgajiem producentiem, tā palielinot to īpatsvaru kopējā oriģinālsatura apjomā, veicinot satura pieejamību, nodrošinot surdotulkojumus, kā arī raidījumu un filmu adaptāciju.