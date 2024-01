Ārvalstu skrējējiem un apmeklētājiem ģenerējot 47 735 Rīgā un Latvijā pavadītas naktis, maratons un pasaules čempionāts naktsmītņu un ēdināšanas sektoram 2023. gadā piesaistījis 3 961 000 eiro, palīdzot ieņemt 1 170 400 eiro lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem vien. Katrs Rīgas pašvaldības Rimi Rīgas maratonā 2023. līdzfinansētais eiro valstī atpakaļ nesis 46 eiro, bet katrs valsts un pašvaldības Pasaules čempionātā skriešanā ieguldītais eiro Latvijai atpakaļ nesis 7 eiro tikai no piesaistītajiem ārvalstu naudas līdzekļiem.

Abi skriešanas notikumi – Rimi Rīgas maratons un Pasaules skriešanas čempionāts, pirmoreiz kopš pandēmijas Latvijas galvaspilsētā kopā pulcēja rekordskaitu jeb 38 660 skrējēju no vairāk nekā 100 valstīm. Katram no 5 899 ārvalstu dalībniekiem uz Latviju līdzi atvelkot vidēji 1,6 līdzbraucējus, kopējais abu skriešanas dižpasākumu ārvalstu apmeklētāju skaits 2023. gadā pārsniedzis 15 tūkstošus. Visvairāk Rīgu apmeklēja Lielbritānijas , Igaunijas un Lietuvas maraton-tūristi, bet Top 10 valstu grupā iekļāvušas arī tādas maraton-tūrisma lielvalstis kā Vācija, Polija , Somija, Norvēģija , ASV , Francija un Itālija .

“Neskatoties uz blīvo skriešanas un sporta kalendāru Eiropā un pasaulē, 2023. gada lielie skriešanas notikumi, kas Rīgai nodrošinājuši 12 miljonu eiro vērto ekonomisko pienesumu, arī turpmāk palīdzēs Rīgai ieņemt vietu blakus pasaules skriešanas metropolēm. Uzskatam, ka trīs pasaules rekordi Rīgā un globālo ziņu aģentūru virsraksti, Rīga no “putna lidojuma” pasaules tiešraidē trīs stundu garumā, ģeogrāfiskā pārstāvniecība ar dalībniekiem no vairāk nekā 100 valstīm, kā arī plašā bērnu iesaiste Rimi Bērnu dienā, kas bija jaunums Pasaules čempionātos, arī turpmākajos gados turpinās nest “dividendes”, palīdzot uz Rīgu vilināt pasaules maraton-tūristus”, komentē Aigars Nords , Rimi Rīgas maratona un Pasaules čempionāta organizatoru komandas vadītājs.

Ārvalstu skrējēji un viesi Rīgā vidēji pavadīja 3,9 dienas Rimi Rīgas maratonā un četras dienas Pasaules čempionātā skriešanā, Rīgā ik dienu tērējoties no nepilniem 271 eiro (Baltijas valstu iedzīvotāji) līdz pat 514 eiro (ceļotāji no ārpus Eiropas) dienā. Tēriņu analīze vēlreiz apstiprinājusi iepriekšējo gadu novērojumus, ka “jo tālāk skrējēji brauc uz skriešanas pasākumu Rīgā, jo ilgāk uzturas Latvijā, jo vairāk tērē”.

Pasaules čempionāta skriešanā ietvaros Rīga uzņēma arī trīs starptautiskas konferences, piemēram, Pasaules vieglatlētikas savienības un Rimi Rīgas maratona komandas organizēto Global Running Conference, kas pulcēja skriešanas pasākumu organizatorus, federāciju pārstāvjus, skrējēju aģentus un ražotājus no nozīmīgākajiem skriešanas tirgiem, tādējādi vēl vairojot Rīgas skriešanas pasākumu ekonomisko pienesumu.

Rimi Rīgas maratons 2023. gada pirmajā maija nedēļas nogalē pulcēja vairāk nekā 23 000 dalībnieku no 76 valstīm. Salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gadā ārvalstu dalībnieku skaits Rimi Rīgas maratonā pieauga par 40%, sasniedzot 2 704 skrējējus. Katram skrējējam līdzi brauca vidēji 1,5 līdzbraucēji, tādējādi, kopējais ārvalstu maraton-tūristu skaits pārsniedza 6 500. Maraton-tūristu vidējais uzturēšanās laiks Rīgā – 3,9 dienas. TOP 5 visvairāk pārstāvētās ārvalstis Rimi Rīgas maratonā bija Lietuva, Igaunija, Vācija, Lielbritānija un Somija. 2023. gada Rimi Rīgas maratona ekonomiskās ietekmes pētījums apstiprina, ka apmeklētāji no tālākām valstīm Rīgā uzturas ilgāk nekā tuvāko un kaimiņvalstu viesi. Vidējie dienas tēriņi dalībniekiem no Baltijas valstīm sastāda 271 eiro, Ziemeļvalstīm – 352 eiro, pārējām Eiropas valstīm – 298 eiro, bet citām pasaules valstīm – 514 eiro.