Bet kā viņš tika pie šīs bagātības? Daudzi investori zina Bafeta ieteikumu – pirkt, kad akciju cenas ir zemas, bet pārdot, kad tās aug. To sauc par "value investing" jeb "vērtības investēšanu", kas nozīmē – pirkt uzņēmuma akcijas brīdī, kad, vienkāršoti sakot, to cena ir zem kompānijas kopējās vērtības, bet pārdot, kad tā pārsniedz šos ciparus.