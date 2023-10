Galvenais, ko nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki šobrīd gaida, – procentlikmju kāpuma beigas, uzskata Baltijas valstīs lielākā nekustamā īpašuma fondu pārvaldnieka Igaunijas AS "EfTEN Capital" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Viljars Arakass (Viljar Arakas).

Oktobrī Arakass uzaicināts piedalīties nekustamā īpašuma BREL ("Baltic Real Estate Leader") forumā – paneļdiskusijā paust savu redzējumu par to, "kā no citroniem pagatavot limonādi" jeb kā pārdzīvot un savā labā izmantot pašreizējos nenoteiktības laikus. To vēlētos saprast arī "Delfi Bizness".