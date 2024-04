Dienestā atgādina, ka no 24. februāra PVD, pamatojoties uz Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu, uzsāka pastiprinātu Krievijas un Baltkrievijas sūtījumu robežkontroli uz ES ārējās robežas.

Pastiprināta kontrole nozīmē to, ka vismaz 10 % preču no noteiktām preču grupām, piemēram, zirņiem, graudaugu produktiem, eļļas augu sēklām, lopbarībai, kuru izcelsmes valstis ir Krievija un Baltkrievija, kā arī vismaz 5 % preču, kas tiek vestas no citām trešajām valstīm, tiek veikta ne tikai dokumentu, identitātes un fiziskā pārbaude, bet arī noņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem.