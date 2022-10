Akciju cenas ASV un Eiropas biržās krītas, naftas cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien kritās, investoriem sekojot inflācijas kāpumam, bet naftas cenas pieauga, neraugoties uz ASV prezidenta Džo Baidena paziņojumu par naftas laišanu tirgū no stratēģiskajām rezervēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV Finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga virs 4% pēc Lielbritānijas publicētiem datiem, ka gada inflācija Lielbritānijā septembrī atkal pieaugusi un sasniegusi 10,1%.

"Nav nekā, kas ļautu pieņemt, ka inflācija virzīsies pareizajā virzienā," sacīja "Ventura Wealth Management" analītiķis Toms Keihils.

Jēlnaftas cenas pieauga pēc tam, kad tika publicēti dati par ASV stratēģisko naftas rezervju negaidītu samazināšanos.

Baidens trešdien paziņoja, ka laidīs tirgū vēl 15 miljonus barelu no ASV stratēģiskajām naftas rezervēm, kas jau ir izmantotas rekordlielā līmenī. Viņš arī aicināja ASV naftas industriju palielināt naftas ieguvi.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,3% līdz 30 423,81 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,7% līdz 3695,16 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,9% līdz 10 680,51 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,2% līdz 6924,99 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 12 741,41 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 6040,72 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,3% līdz 85,55 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,6% līdz 92,41 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 0,9858 līdz 0,9778 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1320 līdz 1,1219 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,26 līdz 149,88 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,09 līdz 87,10 pensiem par eiro.