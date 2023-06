Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pieauga, jauniem ASV darba tirgus datiem radot lielāku investoru pārliecību, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) iepauzēs tālāku procentlikmju paaugstināšanu savā cīņā pret inflāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bažas par stingrāku monetāro politiku bija saglabājušās pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidentes Kristīnes Lagardas teiktā, ka inflācija eirozonā joprojām ir pārāk augsta, tāpēc ECB turpinās palielināt procentlikmes, taču ne tik strauji.

ASV privātajā sektorā maijā radīti 278 000 jaunu darbavietu, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums par prognozēto, liecina kompānijas ADP apkopotā informācija. Analītiķi bija prognozējuši, ka ASV privātajā sektorā maijā tiks radīti 170 000 darbavietu.

"Lai gan ir bijušas stabilas pazīmes par inflācijas progresu, ekonomika vēl arvien ir ļoti izturīga, tāpat kā darba tirgus," sacīja OANDA vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

Investori arī jutās atviegloti par to, ka ASV Pārstāvju palāta trešdien nobalsoja par federālā parāda griestu pagaidu atcelšanu, pietuvinot valsti defolta draudu novēršanai piecas dienas pirms Finanšu ministrijas noteiktā termiņa.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 33 062,36 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,0% līdz 4221,09 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 13 100,98 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 7490,27 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 1,2% līdz 15 853,66 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 7137,43 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 3,0% līdz 70,10 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,3% līdz 74,28 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 13,96% līdz 23,10 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0689 līdz 1,0762 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2441 līdz 1,2525 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 139,34 līdz 138,79 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,92 līdz 85,90 pensiem par eiro.