Akciju cenas krītas, bet naftas cenas pieaug Ukrainas krīzes apstākļos

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pārsvarā kritās pēc tam, kad ASV noteica jaunas sankcijas pret Krieviju par agresiju pret Ukrainu, bet naftas cenu pieagumu ierobežoja prognozes, ka šie pasākumi neietekmēs Krievijas jēlnaftas ieguvi.

ASV prezidents Džo Baidens savā runā Baltajā namā paziņoja, ka Kremļa lēmums atzīt okupēto Donbasa teritoriju ''neatkarību" uzskatāms par uzbrukuma sākumu Ukrainai, uz ko Vašingtona reaģēs ar pirmo sankciju paketi. Sankcijas tiks vērstas pret Krievijas valsts parādu, Krievijas elites pārstāvjiem un viņu ģimenes locekļiem, pret valstij piederošo investīciju banku VEB.RF un "armijas banku".

Visi trīs galvenie ASV biržu indeksi kritās par vismaz 1%, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksiem bija neliels kritums, bet Londonas biržas indekss nedaudz pieauga.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs otrdien paziņoja, ka viņš aptur gāzesvada "Nord Stream 2" sertifikācijas procesu, reaģējot uz Donbasa "republiku" atzīšanu. Viņš arī norādīja, ka Eiropas Savienība (ES) vienosies par "spēcīgu un masīvu" sankciju noteikšanu Krievijai.

Lielbritānija otrdien pakļāva sankcijām piecas Krievijas bankas un trīs tā dēvētos oligarhus, un, kā norādījis premjerministrs Boriss Džonsons, tā ir tikai "pirmā zalve", Londonai reaģējot uz Maskavas agresiju pret Ukrainu.

"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā tirdzniecības sesijas gaitā pakāpās līdz 99,50 ASV dolāriem par barelu, kas bija septiņu gadu augstākais līmenis, bet noslēdza sesiju 96,84 dolāru līmenī.

"Krīzes pastiprināšanās starp Krieviju un Ukrainu ir radījusi bažas par [jēlnaftas] piegāžu traucējumiem, kas notiktu, sankcijām graujot Krieviju - pasaules otru lielāko naftas eksportētāju un pasaules galveno dabasgāzes ieguvēju," atzīmēja "Interactive Investor" investīciju vadītāja Viktorija Skolara.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 1,4% līdz 33 596,61 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,0% līdz 4304,76 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 13 381,52 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,1% līdz 7494,21 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,3% līdz 14 693,00 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 6787,60 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,4% līdz 92,35 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,5% līdz 96,84 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1311 līdz 1,1330 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3602 līdz 1,3588 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,74 līdz 115,08 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,16 līdz 83,35 pensiem par eiro.